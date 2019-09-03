一如預期！澳洲央行維持利率1厘不變

澳洲央行公布，將基準利率維持1厘不變，符合市場預期。該央行於6月及7月份連環減息，將息口降至1厘的歷史低位，8月份則未有作出調整。

議息結果公布前，澳元兌美元跌見0.6688，為2009年3月以來低位，結果出爐後匯價急彈，一度漲0.04%至0.6719；最新報0.6704，兌港元報5.2587。

央行聲明顯示，低利率將維持一段時間的預期合理。全球經濟前景處於合理水平，委員會將繼續密切關注包括勞動力市場在內的發展，必要時將進一步實施寬鬆貨幣政策，以支持經濟可持續增長，並實現通脹目標。

央行認為，澳元處於近期最低水平，另料2020年的通脹略低於2%。房地產市場方面，出現進一步好轉的迹象，特別是悉尼及墨爾本。

不過，央行提及上半年澳洲經濟增長低過預期，通脹或於一段時間內保持疲弱，國內消費前景仍面臨較大不確定性，然而低利率、減稅、基建支出、樓市復甦及資源行業強勁為經濟前景提供支持，料未來經濟增長將逐步增強至趨勢水平附近。

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