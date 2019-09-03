中國交通建設：料下半年海外業務轉佳
2019年09月03日 12:47
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中國交通建設財務資金部總經理朱宏標(左)、董事會秘書兼公司秘書周長江(右)
中國交通建設(01800)上半年來自海外地區的新簽合同額為1,121.9億元人民幣(下同)，按年下跌7.72%，佔公司新簽合同額的23%。董事會秘書兼公司秘書周長江解釋，海外競爭激烈為公司帶來壓力，而且一帶一路項目落實需要時間，故上半年略有跌幅。
他表示年內將有數個項目落地，主要以非洲為主，當中亦涉南美洲及東南亞地區，預計下半年的海外業務會較中期表現好。
期內收入2,390.87億元，按年增加15.2%。上半年新簽合同金額4,967.28億元，按年增長15.85%。周表示，雖然上半年表現佳，但會維持今年初定下的增長指引不變，即全年新簽合同額目標增幅不低於8%，收入增長則不低於10%。
日前中交建公布擬回購不多於10%H股，即不超過4.43億股。周解釋，由於公司股價偏低，與公司預期不符，回購後會先看市場反應再考慮會否續回購。
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