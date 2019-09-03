近3年最殘！鎊匯跌穿1.2　兌港元低見9.38

英國10月底「硬脫歐」機會增加，使英鎊兌美元跌穿1.2關口，低見1.1968，跌幅達0.8%，創2016年10月以來最低；英鎊兌港元低見9.38。

值得留意的是，反映英國整體融資成本的10年期國債孳息率跌至0.38厘的紀錄新低。由於目前英倫銀行(即英國央行)基準利率為0.75厘，意味着市場正在炒英國減息。央行將於香港時間9月19日晚上7時公布議息結果。

外國傳媒報道，英國國會周二(3日)復會，在野工黨準備推動立法，阻止無協議下脱歐。首相約翰遜周一(2日)召開緊急內閣會議後稱，英國與歐盟達成脫歐協議的機會增加，重申不會再次推遲10月31日的脫歐限期，更強調自己不想提前大選。惟有指若保守黨議員倒戈、與工黨一同阻止硬脫歐，約翰遜會尋求在下月14日舉行大選。

約翰遜在電視講話中強調無論出現甚麼狀況，都不會接受再度將10月31日的脫歐限期延遲。他希望議員能讓談判人員繼續有關工作，他說：「我不想選舉，你們也不想要選舉。讓我們繼續人民的議程。」

對於外界日前盛傳執政保守黨與在野黨派議員將會提案立法阻止硬脫歐，以限制他的脫歐選項，並尋求再次推遲英國脫歐，約翰遜指有關做法將對英國的談判立場「自斷雙腿」。他表示與歐盟達成協議的機會正在增加，因為歐盟官員明白到他們擁有脫歐的清晰願景。

但有消息指，若果保守黨議員阻止硬脫歐，破壞英國與歐盟的談判進程，約翰遜就會動議及表決提前舉行大選。有英媒形容約翰遜此舉為「最後通牒」。

工黨議員彭浩禮(Hilary Benn)周一(2日)在社交網上載緊急辯論議案，要求除非得到國會同意，否則英國不會在無協議下脫歐。政府在餘下時間無法與歐盟達成新的脫歐協議，約翰遜就必須在下月19日，去信歐洲理事會主席圖斯克，要求把脫歐期限延至2020年1月31日；若然歐盟同意，約翰遜必須通報並接受。

－－－－－－

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。