貿易通：冀未來一半收入來自非進出口貿易

他預期，香港經濟發展有多壞仍要進出口貿易，因此通關業務將仍是剛性需求。該公司中期股息派每股3.3仙，派息比率約74%。謝認為，公司屬平穩增長的高息股，未來可見日子冀維持相若派息水平。

旗下公共物流平台VSHIP先後推出船運及空運報價服務，營運總監鍾順群指，正準備推出陸路貨運服務，做到海陸空全方位服務，相信可吸引更多中港貨運客戶，目前平台將維持免費。

另外，在物流供應鏈業務中，鍾透露目前正為一家亞洲著名連鎖零售商建設自動倉庫管理系統，預期年內落成，相信落成後可立即為客戶減省成本。

身份管理業務方面，科技總監鄭俊聰表示，公司為金融機構提供雙重生物認證解決方案及電子化認識你的客戶(KYC)服務，下半年將繼續向虛擬銀行股票經紀及保險公司等潛在客戶推廣，加上金融監管機構頒布最近遙距開戶及雙重認證的指引，市場發展空間大，有信心全面整體業務表現向好。

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