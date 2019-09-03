樓價UPDATES：瓏門一晚再劈逾1球　重返兩年前水平

二手樓價愈跌愈急。屯門瓏門兩房單位減價盤，收租業主周一(2日)一晚再劈價110萬港元，僅售660萬元，重返兩年前水平。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●西半山寧養台A座低層B室，實用面積約1,119方呎，兩房一套房間隔，放盤數月後，由叫價2,180萬元累減200萬或9%，以1,980萬元交吉易主，實用呎價約17,694元，原業主早於2010年8月，以938萬元購入，持貨9年至今，現轉手帳面獲利約1,042萬元，物業升值逾1.1倍。

●西區學士臺1座低層D室，實用面積531方呎，兩房間隔，以938萬元易手，實用呎價17,665元，原業主於2012年10月以605萬元買入，持貨7年，帳面獲利333萬元，單位升值55%。

●西區縉城峰2座高層A室，實用面積872方呎，套三房間隔及工人套房，享海景，8月中放盤叫價2,500萬元，最終願減120萬元以2,380萬元將單位易手，實用呎價27,294元，買家屬於用家，鍾情物業就近港鐵站，交通方便，加上景觀優美，於是馬上入市自用。

●筲箕灣形薈1A座高層A室，實用面積479方呎，兩房間隔，望山景，獲租客以25,000元租入，實用呎租約52.2元，業主於2016年9月以1074.3萬元購入，按買入價計算，租金回報約2.8厘。

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九龍區

●將軍澳SAVANNAH第2A座中層E室，實用面積約310方呎，採一房間隔，望樓景，今年8月叫價630萬元放售，經議價後減價30萬或約4.8%，終以600萬元交吉形式沽出，實用呎價約19,355元。

●將軍澳領峯6座右翼中層D室，實用面積990方呎，四房套房間隔，另設儲物房，剛以1,230萬元成交，實用呎價12,424元，原業主於2009年12月以594萬元買入，持貨快將10年，帳面獲利636萬元，期內升值1.07倍。

●牛頭角淘大花園I座低層6室，實用面積約391方呎，兩房間隔，享內園景觀，以600萬元沽出，實用呎價約15,345元，原業主於2008年1月，以約187元購入，持貨11年至今，現轉手帳面獲利約413萬元，物業升值逾2.2倍。

●深水埗丰匯2座中層D室，實用面積598方呎，三房兩廳間隔，擁露台，可享開揚市景，剛以1,000萬元交吉易手，實用呎價16,722元，上址7月底連租約放售，當時叫價1,100萬元，直至9月1日租約期滿，租客遷出，可放匙睇樓，即獲洽購，買賣雙方最終達成共識，降價100萬元成交，議幅9%。

●長沙灣曉悅高層A室，實用面積315方呎，一房間隔，擁市景，最初開價628萬元，獲買家積極議價，最終成交價598萬元，實用呎價18,984元，新買家為同區上車客，見區內同類型一房供應不多，加上住屋短缺一直嚴重，長遠而言相信樓價下降空間不大，議價後即把握機會入市自用，原業主於2014年12月以532萬元一手買入，持貨近5年，現沽貨帳面獲利66萬元離場。

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新界區

●屯門瓏門3座高層E室，實用面積495方呎，兩房間隔，叫價800萬元，原業主由一手買入單位收租至今，近月見市況動盪，拖累樓價回落，有感後市不明朗，日前減價30萬元至770萬元，即獲買家洽購，周一晚大劈價110萬元，將單位以660萬元沽出，折合實用呎價13,333元，樓價及呎價均回到兩年前水平，新買家為區內換樓客。

●屯門錦暉花園1座中層C室，實用面積573方呎，套三房間隔，叫價585萬元，近日減價47萬元或8%，至538萬元沽出，實用呎價9,389元，新買家屬首次置業人士，見近期業主態度軟化，樓價亦回落，把握機會入市上車。

●屯門THE PARKVILLE高層B室，實用面積422方呎，兩房間隔，以16,000元租出，實用呎租約38元，租客為家庭客，原本打算斥資成約600萬元，但最近眼見香港社會十分不穩，外圍中美貿易戰亦惡化，後市未明，不敢貿然入市，近日決定改為租樓。

●天水圍嘉湖山莊美湖居1座中層A室，實用面積629方呎，套三房間隔，以15,500元租出，實用呎租約24.6元。屋苑一向少有此類大單位放租，租金因而硬淨，業主於2011年1月以233.8萬元買入，持貨8年多，是次租金回報高達8厘。

●粉嶺名都5座中層G室，實用面積454方呎，三房間隔，以560萬元沽出，實用呎價12,335元，屬屋苑三房戶近期新低價，原業主則於2014年以340萬元購入，持貨約5年，是次易手帳面獲利約220萬元離場，單位升值約64.7%。

●上水公屋天平邨天美樓高層1室，實用面積約381方呎，兩房間隔，以已補價自由市場價價365萬元沽出，實用呎價約9,580元，原業主約於2011年4月，以約156萬元購入，持貨約8年，現轉手帳面獲利約209萬元，物業升值約1.3倍。

●馬鞍山嘉華星濤灣2座中層F室，實用面積494方呎，兩房間隔，以745萬元易手，實用呎價15,081元，原業主於2009年以268萬元購入，持貨10年，沽出單位帳面獲利約477萬元離場，單位升值約1.8倍。

●大圍金輝花園中層H室，實用面積386方呎，兩房間隔，議價後以640萬元易手，實用呎價16,580元，原業主則於2016年以330萬元購入，持貨3年，是次沽出單位獲利310萬元離場，單位升值約93.9%。

●大嶼山尚堤1座中層A室，實用面積1,552方呎，四房連主人套房間隔，區內客以1,520萬元買入，實用呎價9,794元。原業主於2011年以1,168萬買入，持貨8年，帳面獲利352萬元。

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