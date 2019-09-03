【市後重點睇】歐元鎊匯弱　道期挫逾200點

美匯指數高企99.3水平，離岸人民幣(CNH)處7.1849，港匯報7.8438，圓匯抽升，觸及106見全日高位。歐元及英鎊疲弱，分別處1.0939及1.1967，後者表現為近3年最殘。金價反覆升上1,528美元。布油回軟至57.56美元，紐油報54.55美元。道指期貨跌幅擴至228點。

●市後關注點

-22:00 美國8月ISM製造業指數

-22:00 美國7月建築開支

-價位提示：年年卡午後續瀉34%。

●無協議脫歐風險急增，歐股個別發展。

●研究：明年中國經濟增長將放緩至5.7%。

●渣打：貿戰升級，料人民幣兌每美元年底貶至7.23。

●港交所第四季推印度盧比貨幣期貨合約。

●中國交通建設：料下半年海外業務轉佳。

●近3年最殘！鎊匯跌穿1.2，兌港元低見9.38。

●標普預警！中國大規模信貸刺激措施恐損評級。

●貿易通：冀未來一半收入來自非進出口貿易。

●一如預期！澳洲央行維持利率1厘不變。

●恒生銀行推港元定存優惠，年利率2.4厘。

●花旗推3個月港元定存優惠，息2.3厘。

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