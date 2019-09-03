【深度解構】夠說服力未？十項數據力證美經濟恐衰硬

近日美國國債孳息曲線「倒掛」引起市場對經濟將在1至2年內衰退的擔憂，股市大幅波動，投資者膽戰心驚。事實上，受累於全球經濟增長放慢及中美貿易戰升級，美國經濟陷入衰退絕非危言聳聽，綜合外國媒體分析，除了債市之外，多項數據均已發出預警！

美國作為全球經濟「火車頭」，一旦經濟轉衰，包括香港在內的亞太區定必不能幸免，絕不能輕視。

【1、人心惶惶(附圖一)】

常言道：「信心較黃金更寶貴。」因只要信心崩潰，經濟很快就會衰落，目前美國人愈來愈擔心經濟衰退，從搜尋引擎Google關鍵字可見，自7月底美國聯儲局展開2008年金融海嘯以來首次減息後，「經濟衰退」(recession)這個詞就成了關鍵搜尋字眼。

【2、債券市場(附圖二)】

隨着美國聯儲局7月底減息，能預示當局利率去向的美國國債孳息相應下挫，反映市場繼續炒減息。自8月14日以來，10年期美債息多次低於2年期債息，即出現債息「倒掛」現象。令人擔心的是，自8月22日起至今，「倒掛」現象已持續8個交易日，技術上已確認「倒掛」，根據往績，衰退將在22個月左右到來，即大約2021年夏季，或更前的時間。目前大多數經濟學家擔心2020年總統大選前就會來臨。

值得留意的是，另一債息曲線，即3個月期相對10年期債息「倒掛」早於6月23日已持續1個月(由5月23日開始)，根據過去50年數據，一旦持續1個月，過去7次的經驗是100%預示經濟在未來數季內必衰！當時受不少市場人士質疑預示能力，惟2年期相對10年期於8月持續「倒掛」後，提出質疑的人明顯減少，並已轉而憂慮衰退。

【3、經濟數據(附圖三)】

美國國內生產總值(GDP)增速持續放慢，今年第2季修訂後僅增長2%，創2018年第4季以來最低，亦低於今年首季的3%。由於中美貿易戰持續，今年全年經濟增長恐難達到美國總統特朗普的3至4%目標。

【4、企業盈利(附圖四)】

美國企業盈利表現在今年錄得顯著跌幅。去年12月，分析師預期今年美股標指500大企業盈利增長可達7.6%，但目前實際數字只增長了2.3%。包括高盛及花旗等大行近月進一步下調今、明兩年美企盈利預測，主要基於經濟停滯不前、貿易戰，以及潛在貨幣貶值風險。

【5、製造業數據(附圖五)】

美國8月製造業增長速度創近10年以來最慢，其中，8月製造業採購經理指數(PMI)為49.9，較7月時的50.4進一步下跌，並跌穿50「盛衰分界線」，反映製造業陷入收縮狀態，為2009年9月以來首次低於50。

【6、貨運行業(附圖六)】

美國貨運行業前景非常黯淡。其中，廣泛衡量北美貨運量的卡斯貨運指數(Cass Freight Index)於7月錄得下跌5.9%，為繼5月及6月分別下挫6%和5.3%後繼續偏軟，已連跌8個月。

值得留意的是，7月報告提到，該貨運指數已由「潛在放慢警號」轉變為「經濟萎縮警號」，更預警今年底前美國經濟恐「負增長」。

近年測市奇準的摩根士丹利首席美股策略分析師Michael Wilson早已警告，上述指標是他最重視的，因包括貨運、鐵路、航空、船運，持續下跌為不利經濟的明確警號，即使聯儲局減息也無法救市。

【7、銅價(附圖七)】

銅價走勢在傳統上被視為「住宅及商業地產前景的晴雨表」、又被稱為「銅博士」，尤其能反映中國經濟實況，因中國經濟增長很倚賴基建及樓市。不過，今年上半年，銅價已累挫逾13%。Seven Report分析師Tom Essaye表示，銅價急跌是經濟重要的發展因素，反映目前市場明顯對宏觀經濟過分樂觀。

【8、金價(附圖八)】

投資黃金是傳統的避險資產，類似買債券。在中美貿易戰升級之際，金價自5月以來已急飆超過20%，企穩每安士1,500美元樓上，反映市場對經濟前景非常不安，避險需求上漲。

值得留意的是，上述升幅是美元計價，而美元近日已升至2017年5月以來最高，可想而知金價甚為搶手。若以其他幣值來計算金價升幅，將是更驚人。

【9、全球經濟政策不確定因素(附圖九)】

追蹤全球經濟政策不明朗因素的全球經濟政策不確定指數(Economic Policy Uncertainty Index)，在6月錄得342，創有紀錄以來新高；至7月稍為回落至280，主因是投資者憧憬中美貿易談判進展正面。

該指標由經濟學首屈一指的芝加哥大學商學院教授Steven J. Davis在1997年開始創立，是追蹤新聞媒體使用與「經濟和政策不明確」相關的用語次數，亦會衡量即將到期的稅務法則數量，以及經濟學家之間看法分歧的範圍，意見分歧次數愈多，指數愈高。

該指數在1998年亞洲金融危機、911、伊拉克戰爭、金融海嘯、歐債危機、2015年憂慮中國經濟時都急劇上漲，在2016年6月英國公投結果是脫歐後，就創下歷史新高，如今又創新高。

【10、商業開支】

根據美國商務部數據，於今年第2季美國本地私人投資總額下跌5.5%，創2015年第4季以來最差。反映企業在2017年稅改後已嚐盡甜頭，現時面對經濟不明朗，投資顯得猶豫不決。

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