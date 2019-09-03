全球經貿戰：中方智囊指已盡一切努力　餘下睇特朗普

外國傳媒報道，負責給予中國政府顧問意見的中國國務院參事、中國與全球化智庫創辦人兼理事長王輝耀接受訪問時表示，中國已盡了一切努力來解決美國提出的貿易問題，目前貿易戰僵局能否解決，就取決於美國總統特朗普。

他指出，中國的「一切努力」包括在今年3月通過了新的《外商投資法》，以解決外商很多關注的問題，包括一直以來投訴的事項。新法律已禁止強制技術轉移，並加強知識產權保護，給予海外企業與中國企業同等地位，這正正解決了美國政府所關注的問題。

他又認為，美國要求中國改變整套法律是不現實的，沒有一個國家能做到，但中國實際上已通過了一套新法律。因此，「我認為仍有理由展開貿易談判，解決美國可能關注的所有問題。」

不過，有不少分析員已表示，雖然中國通過了上述的新法律、並定於明年1月實施，但仍遠遠未夠深入，未必能讓美國政府滿意。更何況在該法案通過僅2個月後(即今年5月)，特朗普就指摘中國背棄了已傾妥九成的貿易協議承諾，並提高中國貨品關稅稅率。

對此，王輝耀表示，特朗普一次又一次提高中國貨品關稅，是讓雙方都感到「一些疲累」及「尷尬」。不過，他強調，中國一直願意談判，故美方應該真正採取談判行動，保持靈活性，不要在貿易上採取真正嚴厲的態度。

他又說：「中美雙方不可能達成完美協議。你可以看到中國繼續開放談判，不是為了美國的利益，而是為了中國自己。我認為，對美國來說，他們需要看到中國正取得進展，然後可能利用這種勢頭推動中國更開放，而不是讓中國陷入困境。」

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