全球經貿戰：內地下季經濟增長恐放緩至5.7%

外國傳媒報道，瑞士銀行認為，中美貿易戰恐無法在2020年美國總統大選前達成協議，恐讓中國陷入國內資本開支縮水、失業率攀升，以及樓市下跌風險升溫的「3大風險」。

該行亞洲經濟研究主管與首席中國經濟學家汪濤預期，中國經濟增長在未來12個月內下滑0.4%以上，較明顯的影響會在今年第4季及明年第1季浮現，雖然2019年全年經濟增長能「保六」，但2020年恐降至5.5%；人民幣兌每美元今年底可能貶至7.2、2020年恐進一步貶至7.3(即每百港元兌人民幣將介乎92至94水平)。

他又稱，由於經濟放緩，人民銀行(即中國央行)可能在今、明年分別再「降準」1%，並會強化對基建融資及擴大就業的支持。對於減息，他認為，如果聯聯儲進一步減息，人行可能順勢下調公開市場操作利率0.1至0.15厘。

【牛津：第4季恐跌至5.7%】

除了瑞銀，牛津經濟研究院(Oxford Economics)更表示，即使中國政府救市，今年第4季經濟增長也可能放緩至5.7%，並在2020年基本保持該水平。

報告指，雖然2018年底以來實施的政策寬鬆有助緩和經濟放緩，但影響較小。鑑於經濟放緩、與美國發生摩擦、全球貿易勢頭疲弱，中國需要進一步放鬆政策，才能令人信服經濟會穩定增長。

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