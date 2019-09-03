理財Campus ：高息股撈邊隻？呢5個板塊回報達5厘...
2019年09月03日 18:14
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港股年內由逾30,000點，一度急跌至25,000點樓下，不少股份的股價已大打折扣，股息率被推高。當前小投資者必然心思思要撈高息股，但為免賺息蝕價，股友們宜有適當的戰術。以下由專家推介五類股息率達五厘、股價相對穩健的股份，讓股民在波動市中仍能賺錢。
●房產基金：越秀房託派息率吸引
獨立股評人麥嘉嘉指，由於房產信託基金(REITs)的派息比率按證監會規定不可少於90%，故是次亦選擇了越秀房地產信託基金(00405)，其股息率達6.19厘。她稱，越秀房託主要在廣州、上海、武漢及杭州市經營辦公室、零售及酒店等，且未來租金會有上升空間，基本因素良好，值得吸納。
此外，光大新鴻基財富管理策略師溫傑則指，置富產業信託(00778)屬不錯的選擇，其物業組合包括16個香港購物商場，並主打民生舖，較少受到遊客數目減少的影響，且股價已由11.32元高位滑落，至今估值吸引，防守力較高，股息率達5.88厘。麥嘉嘉亦指，置富耗資1.5億元在嘉湖西座翻新工程將完工，預計會令其業務有所增長，故亦看好此信託。
●內銀股：工行建行可分注買入
內銀股隨大市回軟，部分已跌至吸引的水平，由於不太受本地政治因素影響，亦屬長線收息之選。
工行上月底公布上半年賺逾1,679億元人民幣，按年微升4.6%，不良貸款率由2018年底的1.52%，下跌至1.48%。他估計，今年全年工行賺逾3,135億元人民幣，按年升逾6.9%。每股盈利增長7.28%，預測市盈率及市帳率分別跌至4.77倍及0.6倍，估值合理。
至於建行上半年賺近1,542億元人民幣，按年升6.7%，不良貸款率降至1.43%。他指建行股價經過一輪調整後，預測市盈率及市帳率分別跌至4.68倍及0.59倍，投資者可伺機買入。
●電訊股：香港電訊受惠5G發展
兩分析員均看好香港電訊(06823)，其股息率達5.45厘。由於5G發展迅速，而亞太區共享數據中心擴張計劃，預計於2020年下半年投入市場，對其有正面影響。
溫傑指，香港電訊為本地固網、寬頻及流動通訊服務供應及營運商，雖然其業績一般，但控制成本方面相當不俗，今年上半年純利為21.62億元，按年升16%，並預計未來市場佔有率會上升，投資者不用過分寄望其股價會爆升，但屬穩定收息之選。
此外，中信國際電訊(01883)主要從事澳門電訊服務，股息率為6.04厘。麥嘉嘉指，這兩隻電訊股同樣會受惠於5G發展，對其未來業務有憧憬。
●電力股：電能跌至52周低值博
電能實業(00006)近日股價曾創52周低位，插穿51元水平，股息率升至逾5厘，麥嘉嘉指值得吸納。
事實上，相對於其他公用股，電能分散投資於多個國家，理論上受本地政治風險的影響較細。電能提供發電及輸配電，以及可再生能源業務，按去年財務摘要，來自英國的溢利佔整體53%，澳洲佔19%，香港僅佔14%。
不過，其持股33.37%的港燈(02638)的盈利將會受累於新利潤管制協議，另由於近年英鎊及澳元匯價持續疲弱，電能的盈利將續受匯兌差額的影響，相關風險亦要留意。
●基建股：越秀交通靠收購食胡
溫傑稱，越秀交通基建(01052)的收入來自高速公路的路費收入，業務相對穩定，而且公司業務透明，每個月均會發布營運報告，且清晰寫明各收費車流量及路費收入，亦會註明收入下跌的原因。其次，他指其公司最近亦積極尋找收購目標，料三至六個月內或公布收購消息，並會成為未來的股價催化劑。
他強調，投資者可考慮以組合形式買入數隻股份，並分注投資，以減低風險。
麥嘉嘉則表示，受到中美貿易戰、英國脫歐及人民幣匯率下跌影響，恒指跌勢料未止，建議若想投資高息股，投資期宜定為一至五年，可待股價調整甚或除淨後買入。
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