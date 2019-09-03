理財Campus ：高息股撈邊隻？呢5個板塊回報達5厘...

港股年內由逾30,000點，一度急跌至25,000點樓下，不少股份的股價已大打折扣，股息率被推高。當前小投資者必然心思思要撈高息股，但為免賺息蝕價，股友們宜有適當的戰術。以下由專家推介五類股息率達五厘、股價相對穩健的股份，讓股民在波動市中仍能賺錢。

●房產基金：越秀房託派息率吸引

●內銀股：工行建行可分注買入

內銀股隨大市回軟，部分已跌至吸引的水平，由於不太受本地政治因素影響，亦屬長線收息之選。

工行上月底公布上半年賺逾1,679億元人民幣，按年微升4.6%，不良貸款率由2018年底的1.52%，下跌至1.48%。他估計，今年全年工行賺逾3,135億元人民幣，按年升逾6.9%。每股盈利增長7.28%，預測市盈率及市帳率分別跌至4.77倍及0.6倍，估值合理。

至於建行上半年賺近1,542億元人民幣，按年升6.7%，不良貸款率降至1.43%。他指建行股價經過一輪調整後，預測市盈率及市帳率分別跌至4.68倍及0.59倍，投資者可伺機買入。

●電訊股：香港電訊受惠5G發展

溫傑指，香港電訊為本地固網、寬頻及流動通訊服務供應及營運商，雖然其業績一般，但控制成本方面相當不俗，今年上半年純利為21.62億元，按年升16%，並預計未來市場佔有率會上升，投資者不用過分寄望其股價會爆升，但屬穩定收息之選。

●電力股：電能跌至52周低值博

事實上，相對於其他公用股，電能分散投資於多個國家，理論上受本地政治風險的影響較細。電能提供發電及輸配電，以及可再生能源業務，按去年財務摘要，來自英國的溢利佔整體53%，澳洲佔19%，香港僅佔14%。

●基建股：越秀交通靠收購食胡

他強調，投資者可考慮以組合形式買入數隻股份，並分注投資，以減低風險。

麥嘉嘉則表示，受到中美貿易戰、英國脫歐及人民幣匯率下跌影響，恒指跌勢料未止，建議若想投資高息股，投資期宜定為一至五年，可待股價調整甚或除淨後買入。

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