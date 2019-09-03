美股大淡友：「死神」似來了！睇實兩大關鍵位

外國傳媒報道，美股著名分析員、2017年已看淡美股、今年7月29日警告市場恐慌快將大爆發，結果終於言中的Northman Trader創辦人Sven Henrich最新警告，標指出現了快將「重大下跌」的警號！

他援引的信號是「圖表派」俗稱的「喇叭頂」，即股市走勢出現一條上升軌及一條下降軌，上升軌是由兩個頂部相連而成；下降軌則由兩個底部相連而成，兩條線一條向上，一條向下，延伸起來像是個「喇叭」一樣，故被稱為「喇叭頂」。

他指出，標指的「喇叭頂」是在2018年中形成，隨着時間過去，兩條線的相差不斷擴大，反映美股危機日益加劇。目前最新的形勢是：在「喇叭」裏出現了「上升楔形」！

所謂「上升楔形」，是兩條上升軌，但斜度不同，反映股市雖上升，但波動範圍逐漸收窄，最終兩條線會相遇，一旦跌穿下線的上升軌，就預示跌市或來臨。「上升楔形」往往是牛市終結的信號。

因此，他說：「美股8月曾出現一輪跌浪，使走勢上跌穿了上升楔形，是典型警號。結果只有兩個：要麼快速收復，重現大升市；要麼開啟大跌浪。」

他表示，所謂「收復」，是標指要短期內同時升返「上升楔形」及「喇叭頂」的上升軌，形成支持。具體一點來說，就是要盡快升回3,000點水平。標指上周五(8月30日)收報2,926點。

否則，一旦標指跌穿了2,700點，終極底部就要看2,100點，意味下跌空間達28%。由於「上升楔形」及「喇叭頂」是「圖表派」信賴的指標，故他十分重視。

至於標指能升回3,000點，還是先下試2,700點？他相信9月是關鍵！表面看，由於美國10年期債息跌返2016年總統大選時的水平，反映經濟轉差，加上全球有9大主要經濟體已陷入或近乎衰退，再添加中美貿易戰，故後市偏淡居多。當然，全球央行可以透過「放水」來為股市「續命」，但結果只是延後冧市時間。

因此，投資者必須關注標指9月走勢！

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