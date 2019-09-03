【一表睇清】想做定存賺高息，邊間銀行揀得過？

香港政局持續不明，股市樓市紛紛下調，適逢多間銀行調高定期存款利率吸納港元資金，小市民想安全兼賺高息，機會又來了。《東網》緊貼市況，為你搜羅多間銀行的最新港元定存息率優惠，一表睇清！(見附表)

●富邦銀行(香港)爭奪短線資金最積極，2個月港元定存的年利率為2.5厘，3個月期更高達2.6厘，屬市場較高水平，但起存金額須達100萬元，門檻相對較高，而且有名額限制。

●工銀亞洲新客戶開立綜合/E時代/理財金帳戶，並申請「活期寶」/證券帳戶，以10至80元萬元敘做188日港元定期可享2.45厘。

●花旗銀行(香港)推出定存優惠，由今日(3日)起，全新客戶於該行敍做3個月港元定期存款，並持有指定產品結存，年利率達2.3厘，起存額5萬元或以上，優惠期至9月28日。此外，該行現有客戶以新資金敍做3個月港元定存，年利率則為1.9%，起存額低至1萬元。

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