【一表睇清】想做定存賺高息，邊間銀行揀得過？
2019年09月03日 18:46
東網電視更多新聞短片
香港政局持續不明，股市樓市紛紛下調，適逢多間銀行調高定期存款利率吸納港元資金，小市民想安全兼賺高息，機會又來了。《東網》緊貼市況，為你搜羅多間銀行的最新港元定存息率優惠，一表睇清！(見附表)
●富邦銀行(香港)爭奪短線資金最積極，2個月港元定存的年利率為2.5厘，3個月期更高達2.6厘，屬市場較高水平，但起存金額須達100萬元，門檻相對較高，而且有名額限制。
●恒生銀行(00011)推出定期存款優惠吸客，經該行個人e-Banking、個人流動理財服務應用程式、電話理財熱線或分行，以「合資格新資金結餘」，敍做4個月港元定存，年利率達2.4厘，起存額10萬元。若存戶以10萬元敍做定期存款，意味4個月後可淨袋利息800元。
●工銀亞洲新客戶開立綜合/E時代/理財金帳戶，並申請「活期寶」/證券帳戶，以10至80元萬元敘做188日港元定期可享2.45厘。
●花旗銀行(香港)推出定存優惠，由今日(3日)起，全新客戶於該行敍做3個月港元定期存款，並持有指定產品結存，年利率達2.3厘，起存額5萬元或以上，優惠期至9月28日。此外，該行現有客戶以新資金敍做3個月港元定存，年利率則為1.9%，起存額低至1萬元。
－－－－－－
Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。