幾十萬樽先等如一層樓 事實係賣樓唔夠賣豉油勁？
2019年09月03日 19:33
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內地一樽豉油賣十元八塊，計落要成幾十萬樽豉油錢，先可買到一層樓。但估唔到，賣樓竟然唔夠賣豉油的勁！講緊係內地上市醬油股海天味業(603288.SH)，8月尾開始，市值跑贏內地房產股龍頭萬科A(000002.SZ)！
海天味業係中國最大醬油生產商，專出豉油、蠔油同調味醬，以周二(3日)收市價計，公司市值去到3,069億元人民幣(下同)，相比萬科A股市值只得約2,886億元！
市值超萬科，憑甚麽？就係憑佢股價自4月初以來累升咗超過三成，同期萬科A股價就跌逾16%。
怕且關中美貿戰事，場仗睇嚟會鬥長命，內地政府必會谷內需去撐經濟，投資者於是湧入消費股避險；另一方面，「房住不炒」政策下，地產股走勢相對呆滯。
不過，豉油勁極，都未夠白酒嚟！以周二收市價計，五粮液(000858.SZ)市值已去到5,492億元，而A股股王貴州茅台(600519.SH)就去到1.43萬億元，即是一家茅台市值，仲多過8大內房企總和！邊8間？就係萬科A、華潤置地(01109)、中國海外發展(00688)、中國恒大(03333)、碧桂園(02007)、保利地產(600048.SH)、招商蛇口(001979.SZ)及龍湖(00960)。
依家摩根士丹利仲吹奏摩笛，話睇好茅台未來6至12個月股價前景，大手調高目標價近兩成，由1,133元抬高到1,350元。受消息吹捧影響，茅台股價周二又破頂，見上市以來盤中新高1,151.02元，收市仍Keep到報1,140元，微升0.11%。
睇到呢到，你揀豉油、酒，定係樓？
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