幾十萬樽先等如一層樓　事實係賣樓唔夠賣豉油勁？

海天味業係中國最大醬油生產商，專出豉油、蠔油同調味醬，以周二(3日)收市價計，公司市值去到3,069億元人民幣(下同)，相比萬科A股市值只得約2,886億元！

市值超萬科，憑甚麽？就係憑佢股價自4月初以來累升咗超過三成，同期萬科A股價就跌逾16%。

怕且關中美貿戰事，場仗睇嚟會鬥長命，內地政府必會谷內需去撐經濟，投資者於是湧入消費股避險；另一方面，「房住不炒」政策下，地產股走勢相對呆滯。

依家摩根士丹利仲吹奏摩笛，話睇好茅台未來6至12個月股價前景，大手調高目標價近兩成，由1,133元抬高到1,350元。受消息吹捧影響，茅台股價周二又破頂，見上市以來盤中新高1,151.02元，收市仍Keep到報1,140元，微升0.11%。

睇到呢到，你揀豉油、酒，定係樓？

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