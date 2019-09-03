Lululemon創辦人買港股 3個月急賺逾2億
2019年09月03日 20:42
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股票市場要賺錢，有時真係要睇你夠唔夠膽持相反意見，講緊嘅係瑜伽服裝品牌Lululemon Athletica Inc.創辦人Dennis Wilson入股安踏體育(02020)一役。
今年5月，沽空機構「殺人鯨」Blue Orca Capital狙擊安踏，令公司股價單日內曾一度急插13%，Wilson就差唔多呢段時間斥資7.78億元，以每股49.11元，大手承配安踏0.59%股權。
之後三個月安踏股價升咗近三成，以周二收市價63.35元計，Wilson依家手貨大概值十億元，即係帳面速賺超過2.25億元！
點解Wilson會睇中安踏呢？原來舊年12月時大家一齊夾錢買過嘢，夾錢嘅財團仲有騰訊(00700)同埋私募基金方源資本，當時係收購芬蘭運動用品公司Amer Sports，涉資約52億美元，Amer Sports擁有Salomon、Wilson及Atomic等國際知名運動品牌。
一齊食過大茶飯，唔怪得知道對方係咪有真材實料啦！
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