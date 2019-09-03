Lululemon創辦人買港股 3個月急賺逾2億

今年5月，沽空機構「殺人鯨」Blue Orca Capital狙擊安踏，令公司股價單日內曾一度急插13%，Wilson就差唔多呢段時間斥資7.78億元，以每股49.11元，大手承配安踏0.59%股權。

之後三個月安踏股價升咗近三成，以周二收市價63.35元計，Wilson依家手貨大概值十億元，即係帳面速賺超過2.25億元！

一齊食過大茶飯，唔怪得知道對方係咪有真材實料啦！

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