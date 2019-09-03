估中去年加息見頂專家：美明年5月衰退　年底股災

外國傳媒報道，市場上極少數言中去年12月是聯儲局最後一次加息，並在今年7月底聯儲局減息後表明9月必須再減的Stifel首席股票策略師Barry Bannister最新警告，在觀察美國國債孳息率曲線「倒掛」後，估計今年12月股市將迎來另一次大跌，並預期明年5月經濟會衰退，未來5年投資恐「零」回報。

所謂「債息倒掛」，是指較短年期的債息竟高於較長年期的債息，在過去7次出現後，事後均證明是經濟衰退的準確預兆，故今次同樣惹人關注。

Bannister指出，由於「債息倒掛」準確度過去亦備受質疑，每次出現均有人會說「這次不同」，故他研究了更準確的觀察方法，就是以3個月期債息相對10年的「50天移動平均線」來作比較，在過去50年，100%能預測衰退，暫時從未出錯。

那麼，目前情況是怎樣？他說：「在今年6月20日，其研究的債息曲線倒掛了。」這意味着股市已到了被大幅拋售的時刻，以及經濟衰退快將來臨。

他說：「以其研究的債息曲線推測，美國經濟將在2020年5月陷入衰退，由於股市走在前頭，故預計今年12月股市恐崩潰，標指下跌空間達32%，而企業盈利料大跌26%。」

大冧市已夠恐怖？未算！Bannister指出，由於過去低息環境及企業不斷回購股份，推高了股市估值，即消耗了未來，意味着接下來數年投資日子很難過。他說：「標指已升到由他研究的未來10年回報頂部，透支了未來，故預計在今年第2季開始，直至2024年第2季的5年間，回報恐是接近零。」

那麼，應該投資甚麼呢？他建議投資者買「防守股」，主因是它們在衰退周期內表現較好。總結來說，未來5年都難以看好，他不建議投資者買大上大落的高風險股份。

Bannister在美國是著名專家，曾準確預測美股於2018年1月26日創新高後短期要調整5%、2018年9月警告年底股市要大跌，並是極少數言中去年12月是聯儲局最後一次加息的專家。

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