夜市UPDATES：美製造業收縮！道指挫逾420　港夜期續軟

除了中美貿易戰仍處僵局外，美國最新公布的製造業呈收縮勢頭，更令人擔憂經濟前景，美股道指早段低開後最多挫425點，低見25,978點，目前報26,021點，跌382點或1.45%；標指報2,897點，跌29點或1%；納指報7,877點，跌85點或1.08%。

美國8月ISM製造業PMI指數意外收縮至49.1，創2016年1月以來最低水平；同月Markit製造業PMI終值為50.3，創2009年金融危機以來最低。數據表明第3季製造業表現可能拖累經濟增速。

此外，市場也憂慮美國總統特朗普威脅世界經濟增長，他稱如果贏了選舉，中美貿易協議將會變得更苛刻，中國的供應鏈將會崩潰，企業、工作機會，以及資金將會消失！港股期指夜市目前報25,440點，跌28點，低水88點。

與此同時，他又「獅子開大口」，不但要求聯儲局減息，最新更批評當局未能像其他國家(央行)一樣實現負利率。

歐洲方面，英國首相約翰遜與議會多數成員之間的對峙達到白熱化，英國面臨短短4年之內的第3次大選，這意味約翰遜寧可冒着下台的風險，也不想讓自己在歐盟談判中受挫。

由於英國脫歐的不確定性因素增大，市場情緒受壓，歐股3大指數向下，英股跌0.25%；德股跌0.03%；法股跌0.28%。英鎊兌美元一度跌穿1.2大關，目前報1.2053，跌0.11%。

【21:30】中美兩國9月起同步互相加徵關稅，加上美國總統特朗普又出言挑釁，美股假後復市顯著受壓，道指挫305點，至26,097點；納指挫63點，至7,899點；標指挫23點，至2,903點。

受外圍股市拖累，港股期指夜市報25,488點，升20點，低水40點。

個股方面，RBC資本市場分析員馬哈尼將網購巨人亞馬遜的目標價，由2,250美元大幅上調至2,600美元，較現水平有近50%上漲空間，主要是看好一日送貨服務可推動Prime會員增長，以及平均消費增加。亞馬遜股價早段跌0.26%，至1,771.69美元。

較受新一輪關稅影響的零售股方面，沃爾瑪股價早段跌0.55%，至113.63美元；梅西百貨股價早段跌1.63%，至14.52美元。

特朗普再度在社交網站發文談及中美貿易戰，他說︰「我們在與中國的談判中做得很好。我相信他們會喜歡與新一屆政府打交道，這樣他們就可以繼續每年『搶劫美國』6,000億美元。」

他稱，在中美貿易戰開始至今持續逾16個月，是「很長一段時間」，足以令工作機會及企業流失。他又說︰「想想我贏了選舉的話中國會如何。貿易協議將會變得更苛刻！中國的供應鏈將會崩潰，企業、工作機會及資金將會消失！」

另外，他又說：「請記住，歐盟和所有其他國家的貿易也對我們非常不公平，這將會改變！德國及其他很多國家都推行負利率，借錢可以有錢收，而我們的聯儲局做不到！請記住，他們都是我們弱貨幣的競爭者。」

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