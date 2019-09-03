財經評論：人幣貶值未見底　港競爭力續走低

中美貿易談判再添變數，加上美元強勢，拖累人民幣匯價再度轉弱。其中，反映內地市場的在岸價屢創2008年初以來最低；反映國際市場的離岸價更跌至2010年有紀錄以來最殘，令每百港元兌人民幣直逼92水平。匯價加上社會動盪，使香港競爭力被嚴重削弱，看來今個冬天經濟寒風將更凜冽。

一直以來，香港經濟組成結構是高度外向型，所謂「四大支柱」的貿易及物流業佔本地生產總值約兩成、金融服務業亦佔約兩成、專業及工商業支援服務業佔約一成、旅遊業則佔半成左右；另外，樓市相關行業，包括建築等，同樣佔據經濟比重達兩成，與貿易差不多，餘下來就是其他範疇。

換言之，港元匯價起着很重要的作用。過去一段日子，由於人民幣強勢，尤其是2014年初兌每美元曾創下接近6元的新高，即每百港元僅能兌大約70多元人民幣，令香港更價廉物美，競爭力頓時攀升，無論是貿易、旅遊購物，甚至股市樓市等，也有着「北水」的龐大支持，讓經濟持續穩定增長。

可是，目前形勢則剛剛相反，更是屋漏偏逢連夜雨！單是社會動盪已夠困擾，再加上美元創下2017年5月以來最強，令實行聯匯制度的香港競爭力大打折扣。環顧四周，同屬「亞洲四小龍」的南韓圜今年以來已大幅貶值約一成；新加坡元近期急速偏軟，使年內跌幅擴至約2%；新台幣同樣在今年以來貶值約3%。

事實擺在眼前，雖然四小龍同屬貿易佔比偏重的外向型經濟，但香港自身成本高昂，加上港元與美元掛鈎，導致匯價強勁，相對優勢驟減，經濟轉差是必然的事。再者，雖然在中美貿易戰中，香港是獨立關稅區，暫未受美國關稅政策影響，惟匯價高企，可謂已變相加徵關稅，令競爭對手變得更靈活。

堪憂的是，正如上述提及，香港的貿易及地產相關行業，加上旅遊已佔了經濟比重近半，惟人民幣貶值，以及內地實施更嚴格資本限制，香港旅遊業首當其衝，連帶樓市也受累。縱使近期少數新盤開售能賣個滿堂紅，但更廣泛的是二手交投被陰乾，代理行生意出現虧損，年底更可能有高達8,000名代理被淘汰，「冰河時期」再度重現不足為奇。

由此可見，期待港元與人民幣1兌1是不切實際，人民幣愈貶值，香港經濟就愈煩愁，尤其是當前全球大勢主張弱化自身貨幣來保經濟，若中美貿戰持續到明年，今年冬天經濟將更難捱。

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