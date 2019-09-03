賈躍亭辭CEO釋控制權　寶馬前高層接任

內地媒體報道，電動車企法拉第未來(FF)宣布，創始人賈躍亭將辭任CEO一職，由畢福康(Carsten Breitfeld)接任，另公司將公開招募全球董事長。

資料顯示，畢福康曾在寶馬工作20年，參與打造了i8豪華插電式電動車型，被稱為寶馬i8之父。入職FF後，畢福康將推進FF91量產以及FF的融資工作。

賈躍亭將轉任FF的首席產品和用戶官，他表示放棄一切，只為把FF做成，盡快徹底償還餘下的擔保債務！

有報道提到，賈躍亭所說的「放棄一切」，包括讓出FF的實際控制權，以及利用FF股權還債。據報，FF將推出合夥人制度，賈躍亭極有可能通過推出合夥人制度，把公司控制權從個人手上交予「合夥人委員會」。

賈躍亭還計劃將剩下的FF部分股權成立個人還債信託基金，以此作為國內債務償還基金，如果FF成功上市後還債信託基金足夠償還國內債務，剩餘的小部分股權歸他所有。

據悉，自樂視2016年11月爆發資金危機而來，賈躍亭已通過資產處置等多種方式償還了218億元人民幣債務，至於FF能夠真正完成上市一步，有待後續發展。

－－－－－－

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。