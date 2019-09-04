黃國英：教育股洗倉非獨立事件

中資股今年表現相當突出，MSCI加大A股比重，今次明顯是有幫助，市場亦逐漸適應貿易戰下的新世界，消費股成為追捧對象，龍頭股份紛紛勇創新高，大大提振投資者的士氣。

另外還有一個重點，就是去年政策曾經一度出現連環打壓，醫藥、手遊、教育以及燃氣，一個接一個急挫，令中資股風險溢價大升。今年消息面回歸平淡，於是上述熱門板塊走勢逐漸正常化。雖然仍然未能夠挑戰去年的高峰，但比低位已經大幅回升，以去年底起計，為投資者帶來不俗回報。

以上板塊中，原本就以教育股反攻力度最差，應該是規模較細，投資者有過去年一役的經驗之後，會比較講究買賣的深度，無謂冒過高的風險，就算食回頭草，注碼也肯定是今非昔比。

這個板塊周二(3日)不明所以急跌，自己沒有參與，原本是沒有太大興趣去考究，卻已經提高警覺，擔心會出現火燒連環船效應。今年投資者難得對中資股重建信心，但受到香港公司股份拖累，港股市場氣氛其實相當一般，加上以往不良經驗，萬一教育股的負面因素明朗化之後，被市場認為其他熱門板塊有可能跟隨，屆時走勢可能急速轉差。所以不能夠輕視這個小板塊，以為只會是獨立事件。

暫時不用太緊張，如果真的十分擔心，不如先買恒指Put用來保平安，因為香港本地公司股份明顯每況愈下，不似有力大反攻，恒指是全靠中國隊支撐。萬一中資股政策風險重現，那麼萬眾期待的去年低位，可能短時間就到。

近兩個交易日港股走勢玩陰乾，買put會比較沮喪，不過自己一心只是用來作保險性質，以防萬一而並非睇得太淡，絕對不想大市回升時做淡對沖輸大錢，拖累組合表現。何況9月美股還未出閘，人齊之後可能忽然風起雲湧，走勢加速，恒指put隨時帶來高回報，不似現時寸步難行，所以用這個方法對沖應該是最好。

豐盛金融資產管理董事 黃國英(作者為註冊持牌人士)(本欄逢周三刊出)

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