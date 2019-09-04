澳門賭收預測　花旗由升轉跌

澳門博彩業今年形勢嚴峻，再有券商唱淡行業前景。其中，花旗發表研究報告，將今年全年澳門博彩收入預測，由原來的按年增1%改為下跌2%，即估計全年賭收為2,972.19億澳門元。

花旗指出，8月澳門博彩收入按年顯著跌8.6%，遜於該行和市場的預期，下跌主因貴賓廳業務疲弱。該業務佔業內總體除息、稅、折舊及攤銷前盈利(EBITDA)少於15%。

該行稱，目前中美貿易摩擦升級、香港示威活動不絕，以及亞洲區博彩業新競爭者的加入，都為澳門博彩業添上風險。該行因此預期貴賓賭廳的收入會加快收縮，第三和第四季將按年收縮20%和19%。

高盛的研究報告亦表示，短期內中美貿易摩擦沒有解決方法，而人民幣兌美元弱勢亦會持續，困擾着澳門博彩業。雖然香港示威活動暫未對澳門賭收構成重大影響，可是過往旅客之中有15%會一併遊覽港澳兩地，如香港示威持續，將使港澳兩地遊客減少，港人在澳門博彩的支出也會隨之減少，令未來數個月賭收前景受到影響。

該行又指出，在最壞情況之下，如未來12個月，香港問題沒法解決而貿易糾紛又持續的話，澳門博彩業EBITDA將下跌10至15%，濠賭股估值將相應要再下跌7至29%。

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