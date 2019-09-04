東方日報B2：上市公司爭相回購　恐難托起股價

小米在港股開市前宣布，董事會正式決議行使股份回購授權，指在現況下進行回購，可展示公司對自身業務展望及前景充滿信心，又強調現有財務資源足以支持股份購回，並可維持穩健財務狀況。

受消息刺激，小米股價曾漲6.83%至8.92元，收市仍漲4.19%，報8.7元，成交額逾16億元。

根據資料，小米於今年6月3日至7月3日，曾斥逾10億元共回購約1.055億股，但期內股價僅累升1.88%，之後反覆回落，上周五該公司宣布撤回在內地發行中國預託證券(CDR)申請後，本周一股價更跌至8.28元的上市新低，較招股價17元累挫逾五成。

至於騰訊周二再以每股328.6至333.4元回購11萬股，涉資3,642萬元，過去五個交易日共斥1.89億元回購58.22萬股。經過近日接連出手，騰訊股價略為喘穩，僅微跌0.6%，收報329.2元。然而，回顧去年9月至10月中對上一輪回購，期間騰訊股價仍累挫8.33%，而且不敵環球「大冧市」，股價於去年10月底跌至251.4元的低位。

悠誠資產管理首席投資總監陳炳強表示，上市公司回購股份只是「粉飾」股本回報，實際上公司寧願將資金進行回購，亦不投資業務擴展，意味管理層相信短線經營環境難改善，尤其是未來六個月中美貿易戰對企業的影響將全面浮現。

他又說，雖然環球央行料放寬貨幣政策，紓緩經濟增長放緩，但在美國的「利己主義」下，美國聯儲局「放水」力度或較市場預期弱，資金料續流入美元資產，人民幣及亞洲新興市場貨幣將受壓，港股亦無運行，恒生指數短線有機會試穿25,000點。

光大新鴻基財富管理策略師溫傑稱，公司進行股份回購，意味認為公司股價偏低，而回購理論上對提高每股盈利及每股資產淨值有幫助，但市場有不少「蟹貨」，回購僅對股價有短線刺激，中長線需視乎業績及市場氣氛。倘業績前景不佳，炒作回購反而為投資者提供沽貨套現機會。他又預期，恒指短線在25,300點有支持，但若跌穿25,000點，最壞情況或下試22,000點。

市況方面，港股表現反覆，恒指早段曾跌128點，之後又倒升109點，可惜缺乏買盤支持，收市跌98點，報25,527點。國企指數走勢相若，收市跌67點，報10,035點，結束連續三個交易日上升走勢。港股周二總成交639億元，沽空額逾110億元，沽空比率17.25%。

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