沈振盈：經濟下滑　樓市確認轉勢

香港經濟前景確實令人憂慮，政府剛剛公布7月份的零售銷售數字，同比下跌了11.4%，零售業確實經營慘淡。由於8月份的示威活動升級，相信此月的跌幅，會更加的嚴重。另外，餐飲業及運輸業的情況，同樣險峻。過去數週，已陸續見到食肆倒閉的報道，而根據職業司機們的反映，收入已大減三至四成。筆者相信，今年第3季的GDP，出現負增長已幾可肯定。

經濟下滑，裁員潮湧至，失業率亦必然上升。面對此等客觀環境，香港樓市亦正式確認轉勢。相信大家近期已可以在報章中見到，大量的減價蝕讓成交。而且劈價的幅度頗為驚人，動輒一成半至兩成。最重要的是，很多3、4年前入市的業主，此刻要沽貨也是要蝕讓的。香港的樓價早已是畸形發展，連續9年全球之冠，成為全球樓價最貴的城市。

究其原因，主要在於當年的房屋政策失誤，特別是停建公屋及居屋，令到草根市民被迫租私樓，慘被挾着要捱貴租。另一方面，在供應政策上，製造了一個極荒謬的境況，就是將住屋供應的主導權，交予地產發展商。利益攸關，自然是囤積居奇，挾高樓價。香港並不是沒有土地，香港樓市並不是供不應求，而是因為土地囤積在發展商手中，不斷囤積居奇，從「擠牙膏」式去控制供應量，大家所見的樓價飆升，只是囤積居奇的假象而已。

「天要下雨、娘要嫁人」，要來的始終要來！對未來市民的居住需要，很快就可以滿足了。

訊匯證券行政總裁 沈振盈(作者為註冊持牌人士)

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