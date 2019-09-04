艾雲：華為鴻蒙劍指物聯網

傳聞已久的華為自家研發作業系統鴻蒙，早前終於正式發布。華為本身處於中美貿易戰的核心戰場，難免成為市場焦點。外界大多認為這系統是回應禁用Android而急急推出，填補手機產品的空缺。實際上，鴻蒙劍指更大更廣闊的物聯網市場。

受到美國總統特朗普的禁運令影響，華為手機一直運行的Android，能否繼續使用添上變數。華為的手機業務成為旗下收入最高，而且在全球市場正在挑戰全球第一地位。華為消費者業務行政總裁余承東透露，今年上半年仍然保持24%增長，出貨量達1.18億台，僅次於三星。受美國封殺影響，第2季度出貨量少了約1,000萬台，否則今年的出貨量有機會問鼎世界第一。

這時候發表自家作業系統，必定將焦點集中在手機上。華為事前已多次透露風聲，手機仍以Android為主，鴻蒙只是智能手機的後備，但新系統重點卻是在物聯網身上。

鴻蒙從設計上已針對物聯網而來，採用微核心架構，就如Google正在開發的Fuchsia系統。這架構的特色適用於嵌入式系統，尤其運算效能較低的設備，亦即廣大的物聯網產品。華為會將鴻蒙系統用於包括智能電視、穿戴式裝置、智能喇叭、車載系統、VR眼鏡，甚至在產品藍圖上見到，明年有創新國產電腦運行這系統。

華為對物聯網市場一早有所部署，2015年推出LiteOS，甚至號稱是全球最輕盈的物聯網作業系統。但是至今從未公布使用情況。鴻蒙的第一版本核心亦包括LiteOS，但未來將會消失，直接由鴻蒙取代。意味着鴻蒙擔起物聯網的大旗，開拓這個數以百億計設備的巨大市場。

艾雲

在財經界打滾多年後，投身資訊科技行業成為i世代。

－－－－－－

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。