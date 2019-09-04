古勝：競爭加劇　車股難改弱勢

港股繼續呆呆滯滯，在離岸人民幣又破底之下，恒指低開後一度失守25,500點，但好快又抽上全日高位25,736點，午後又再偏軟，總之反反覆覆，埋單跌98點收場，報25,527點，成交僅638億元，偏軟格局未改。

由於恒指50日線已確認失守250日線，即出現所謂「終極死亡交叉」的利淡技術指標，理論上可以等跌至22,000點先至諗博反彈。偏偏如今恒指仍企穩在25,000點水平，主要都係靠中資股定海神針頂住。

正常的一個股市，牌面睇基本因素做落贏面高，但班大戶有冇大舉做淡圖利？觀期指未平倉數量未見異樣，其他重磅股沽空亦未見動靜。顯見依家的港股，連大戶都提不起勁參與。作為一個面對全球各地投資者的國際金融中心，港股淪落至行人止步，也許港股確是比人心更快回歸了，可香港有多大得着？

可以預期，若然十一前後沒有甚麼具體的刺激產業銷售措施出台，年底前汽車股好可能要再落一浸，老古維持汽車股逢反彈減磅的看法，當中吉汽仍未到撈底之時。

東方產經專欄作者 古勝

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