古勝：競爭加劇 車股難改弱勢
2019年09月04日 00:30
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(Getty Images圖片)
港股繼續呆呆滯滯，在離岸人民幣又破底之下，恒指低開後一度失守25,500點，但好快又抽上全日高位25,736點，午後又再偏軟，總之反反覆覆，埋單跌98點收場，報25,527點，成交僅638億元，偏軟格局未改。
由於恒指50日線已確認失守250日線，即出現所謂「終極死亡交叉」的利淡技術指標，理論上可以等跌至22,000點先至諗博反彈。偏偏如今恒指仍企穩在25,000點水平，主要都係靠中資股定海神針頂住。
正常的一個股市，牌面睇基本因素做落贏面高，但班大戶有冇大舉做淡圖利？觀期指未平倉數量未見異樣，其他重磅股沽空亦未見動靜。顯見依家的港股，連大戶都提不起勁參與。作為一個面對全球各地投資者的國際金融中心，港股淪落至行人止步，也許港股確是比人心更快回歸了，可香港有多大得着？
指數偏軟，個別板塊更集體「洗白白」，所講的是教育股。天立教育(01773)、睿見教育(06068)、楓葉教育(01317)跌幅分別達到19%、18%及11%，前日見反彈撲上車短炒的冇及時抽身的話又要中伏！市傳內地擬禁絕教育股以「協議控制」(VIE)架構上市，故引來恐慌性拋售。行業政策不明朗下，冇貨千祈咪多手！
另一個受壓的板塊係汽車股，廣汽集團(02238)、東風集團(00489)、吉利汽車(00175)、華晨中國(01114)跌2至4%。針對汽車股，內地經濟景氣明顯轉差，消費者放慢換車步伐，係自然不過的現象，再加上汽車業加大對外開放力度，來自海外同業的競爭與日俱增，都令內地汽車業處於水深火熱的狀態。行業數據顯示，7月份內地汽車銷量已連續13個月下跌，就連新能源汽車銷量亦出現近兩年首次下跌。
可以預期，若然十一前後沒有甚麼具體的刺激產業銷售措施出台，年底前汽車股好可能要再落一浸，老古維持汽車股逢反彈減磅的看法，當中吉汽仍未到撈底之時。
東方產經專欄作者 古勝
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