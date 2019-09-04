中國銀河國際：中糧糖業經營有望扭轉劣勢

中糧糖業的利潤大幅下降，主要是由於上半年度糖價持續處於低位，柳州白沙糖均價為每噸5,238.24元，按年下跌10.75%，公司來自產糖銷售價的利潤按年下跌，且食糖業務整體銷量下跌。另外，番茄銷售業務盈利提升，報告期內實現純利4,209.27萬元。另外，業績按年下跌部分是由於非經常性利潤顯著下跌。

自從2019年7月1日以來，內地糖價開啟持續上升的態勢。截至8月29日為止，廣西柳州糖價漲幅約為7.43%。從銷糖率看來，本年度銷售速度快於以往，庫存壓力小；中國糖業協會公布六、7月銷糖率分別為70.75%、79.61%，同比提升7.64個百分點及5.8個百分點。

從食糖進口層面看來，根據海關總署數據，截至7月，內地進口食糖累計量為150萬噸，同比下跌7.98%。我們認為，食糖已進入上升周期，加上消費旺季到來，食糖價格上漲動力不斷增強，看好未來行業發展。

外地糖產品供需行情影響全球及內地糖價，2019至2020年新榨季開啟，至8月1日，巴西聖保羅、巴西中南部地區糖產量分別為919.27萬噸、1,333.37萬噸，按年分別下跌11%、10%；製糖比率分別為下跌41.75%、35.31%，按年下跌0.29個百分點及1.15個百分點，結合醇油比、糖醇平衡價考慮，我們認為巴西糖產量將持續下跌。受到雨季延遲的影響，印度甘蔗種植面積預期減少約10%。另外，受到旱季及洪水等災害影響，甘蔗收穫面積受到進一步影響，我們預計新榨季印度糖產量下跌15%左右；泰國補貼赤字嚴重，部分種植戶改為種植其他具競爭優勢之作物，糖產量持續下跌。綜合看來，全球三大主要糖產國均開啟糖減產周期，預計糖價亦將進入上升狀態，內地糖價將跟隨國際糖價轉勢。

我們認為，中糧糖業作為內地食糖貿易商及加工商，持續改善加工工藝，提高營運效率。同時，內地糖價在技術走勢上處於上升通道，公司業績有望迎來顯著上升，看好未來發展。我們預期，公司於一九至二一年的每股淨利潤分別為0.36元、0.57元及0.76元，對應預測市盈率分別為32倍、20倍及15倍，給予「推薦」評級。

中國銀河國際研究部

－－－－－－

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。