王昕媛：內地互網醫療市場格局生變

2019年8月30日國家醫保局正式發布《關於完善「互聯網+」醫療服務價和醫保支付政策的指導意見》，對納入項目准入的標準(即進入醫保的醫療服務提供主體)、醫療服務範圍、醫保支付價格機制等都有明確的說明。

首先，納入醫保的醫療服務主體/項目，主要滿足5方面要求：

1. 屬於衞生行業主管部門准許以「互聯網+」方式開展、臨床路徑清晰、技術規範明確的服務。

2. 向患者提供直接服務。

3. 服務過程應以互聯網等媒介遠程完成。

4. 服務可以實現線下相同項目的功能。

5. 服務應對診斷、治療疾病具有實質性效果，不得以變換表述方式、拆分服務內涵、增加非醫療步驟等方式或名義增設項目。

第二，政策明確了哪些服務不屬於醫保範圍，包括：

1. 僅發生於醫療機構與醫療機構之間、醫療機構與其他機構之間，不直接面向患者的服務。

2. 醫療機構向患者提供不屬於診療活動的服務。

3. 非醫務人員提供的服務，包括但不限於遠程手術指導、遠程查房、醫學諮詢、教育培訓、科研隨訪、數據處理、醫學鑑定、健康諮詢、健康管理、便民服務等。

第三，政府的價格管理原則，包括：

1. 公立醫療機構提供「互聯網+」醫療服務按照屬地化原則，由公立醫療機構或其所在地區的省級醫療保障部門制定。

2. 線上線下服務價格應與經濟性改善程度相匹配，且線上服務可以比傳統就醫方式更有利於節約患者的整體費用。我們了解到在門診費這一塊，定價在每次18至20元。

3. 線上線下服務價格應與必要成本的差異相匹配。突出政府對於經濟成本效益匹配的重視。

4. 由不同級別醫務人員提供服務，均按普通門診診察類項目價格收費。這一點需要特別說明，即不同醫務職稱的醫生提供門診時收費一樣，這個和現在線下門診服務的收費是不同，我們認為，一旦納入醫保，則線上支付可以節省一定的門診醫保支付費用。

第四，醫保支付範圍需滿足：

1. 定點醫療機構提供的「互聯網+」醫療服務項目。

2. 與醫保支付範圍內的線下醫療服務內容相同，且執行相應公立醫療機構收費價格的，經相應備案程序後納入醫保支付範圍並按規定支付。

3. 屬於全新內容的「互聯網+」並執行政府調節價格的基本醫療服務。

4. 由各省級醫療保障部門按照規定，綜合考慮臨床價值、價格水平、醫保支付能力等因素。

也就是說，如果和線下內容相同，可以立刻納入範圍。如果定點醫療機構提供全新服務，省級醫保來考慮臨床價值和當地醫保支付能力，再納入醫保支付。我們認為，本次政策，是全國性的第一次給提供互聯網醫療服務的合規的機構出台綱領性文件，顯示醫保對互聯網醫療打開大門，有利於互聯網醫療服務。

同時，本次政策明確不屬於醫保範圍內的互聯網醫療服務，比如：遠程查房、健康諮詢、健康管理等，有助更好地大力發展「互聯網+」醫療服務。同時，政府提出公立醫院的屬地化管理，也給予提供服務的機構一定的空間，通過和當地醫保機構探討一些新型的服務，比如：社區醫生、家庭醫生。這些都是「互聯網+」醫療未來的服務亮點。

國泰君安國際(投資諮詢部)聯席董事 王昕媛(作者為註冊持牌人士，本人及其聯繫者並未擁有上文提及或評論的上市法團的任何財務權益，持牌號碼：AQA458)

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