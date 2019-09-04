鄭勤龍：「小過」卦預示有小幅度反彈

從卦象顯示，恒指走勢正處於《雷山小過》變《火山旅》之中，在易經中「山」象徵着阻塞，常言道：「山不轉路轉」，今「小過」卦和「旅」卦皆帶有山的元素，預示着大市此輪的調整正在逐步完成。

承接上周象徵頤養的「頤」卦，恒指由上周三至截稿當日，指數上下波幅不足650點，而且大市成交亦愈見萎縮，反映投資者的入市意欲及參與度並不高。然而，由於今周卦象行「小過」卦，「過」有越過之意，因此寓意大市很快便能打破悶局。除此之外，由於小過卦的形象似一隻小鳥在拍翼而飛，若將此形象對應與股市預測上，便可引伸為恒指或將有小幅度的反彈。

值得留意的是美國於本周將有很多數據需要公布，當中較為受市場關注的有，美國時間周三發表俗稱《褐皮書》的最新地區經濟報告，以及周五的8月非農就業職位報告，這兩份報告不但可反映中美貿易戰對美國經濟及就業市場的影響，而且亦為聯儲局未來息口取向的重要數據。

另外，雖然美國總統特朗普表示，本月中美面對面貿易談判的計劃仍未取消，但據消息指，中方貿易談判官員訪問華盛頓的日期在目前仍然未能敲定，所以變數仍多，但由於「旅」卦有孤身上路之象，一般來說都象徵着單邊市的來臨，因此投資者務必要在大市反彈過後留意市場最新的動向。

玄學金融家 鄭勤龍

－－－－－－

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。