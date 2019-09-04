陳樂怡：安踏有力挑戰70元關

受非洲豬瘟疫情影響，豬肉價格持續強勢。國家統計局資料顯示，7月豬肉價格按年升27%。事實上，根據去年下半年以來的生豬存欄和能繁母豬存欄下降情況，今年豬肉市場供需仍存在一定缺口。而內地福建、安徽等地相繼出台豬肉價格補貼政策，居民憑身份證可以低於市場價格限量購買，料豬肉價格短期仍會處於高位。農業部估計直至明年生豬生產逐步恢復，生豬價格才會逐步回落。因此，預計防疫工作穩妥、豬隻供應穩定的養殖企業年內可保持優勢。

後市方面，中美關稅戰正式升級，而兩國談判日期尚未敲定。除了貿易戰進展之外，主要央行貨幣政策的去向亦值得留意。歐央行及聯儲局將會在9月中召開議息會議，料會進一步放寬貨幣政策。市場靜候周五公布的美國8月非農就業數據，以評估聯儲局減息步伐。惟美匯指數轉強，本地銀行調高港元定期存款利率，反映銀行體系流動性偏緊。在多項不明朗因素的情況下，大市成交淡靜，投資者傾向審慎，恒指初步支持位在25,300點。

凱基證券亞洲研究部分析員 陳樂怡 (筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)

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