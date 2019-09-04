美股收市：道指跌285點　科技股普遍下挫

除了中美貿易戰仍處僵局外，美國最新公布的製造業呈收縮勢頭，更令人擔憂經濟前景，美國股市長假期後復市表現受挫。道指收報26,118點，跌285點或1.08%；標指收報2,906點，跌20點或0.69%；納指收報7,874點，跌88點或1.11%。

大型科技股普遍下挫，蘋果公司、Facebook、Netflix跌幅介乎1.46%至1.77%。亞馬遜推出一日配送計劃，股價受帶動逆市上漲0.76%。

美國8月ISM製造業PMI指數意外收縮至49.1，創2016年1月以來最低水平；同月Markit製造業PMI終值為50.3，創2009年金融危機以來最低。數據表明第3季製造業表現可能拖累經濟增速。

此外，市場也憂慮美國總統特朗普威脅世界經濟增長，他稱如果贏了選舉，中美貿易協議將會變得更苛刻，中國的供應鏈將會崩潰，企業、工作機會，以及資金將會消失！

外媒同日引述消息稱，中國在上月宣布對美關稅反制措施之後，特朗普曾向白宮官員要求將對華關稅提升一倍。

對於後市，Stifel首席股票策略師Barry Bannister最新警告，在觀察美國國債孳息率曲線「倒掛」後，估計今年12月股市將迎來另一次大跌，並預期明年5月經濟會衰退，未來5年投資恐「零」回報。

不過，摩根大通全球及歐洲股票策略主管Mislav Matejka則表示，儘管貿易戰仍帶來不明朗因素，但預計在經濟衰退真的來臨前，股市仍有一波上漲空間。

他預料，今年餘下時間會以「升市」作結，尤其看好美股，主因是市場很快就會看到聯儲局第2次減息(香港時間9月19日凌晨2時)，以及歐央行重啟量化寬鬆(QE、香港時間9月12日晚上7時45分)。

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