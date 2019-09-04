【市前重點睇】道指挫285點　金價破頂

●美匯指數隔夜高見99.37後回順，離岸人民幣(CNH)漲至7.1771，港匯企7.8443，圓匯升至105.95，歐元漲至1.0971，英鎊高見1.2102。金價抽高至1,548美元。布油反覆企58.26美元，紐油考驗54美元關。道指期貨窄幅上落。

●美國總統特朗普稱，如果贏了選舉，中美貿易協議將會變得更苛刻，中國的供應鏈將會崩潰，企業、工作機會，以及資金將會消失。

●波士頓聯儲銀行行長羅森格倫表示，雖然風險正顯著升溫，但美國經濟依然「相對強勁」，相信聯儲局無迫切需要在本月進一步減息。

●美國8月ISM製造業PMI指數意外收縮至49.1，創2016年1月以來最低水平；同月Markit製造業PMI終值為50.3，創2009年金融危機以來最低。

●美國10年期國債孳息率跌3.87點子，報1.4573厘。

●港股ADR指數收報25,609點，升82點。

●即月恒生指數夜期收報25,474點，升6點，低水54點，成交28,312張。

●紐約期油收報每桶53.94美元，跌1.16美元或2.11%，創8月26日以來收市新低；布蘭特期油收報每桶58.26美元，跌0.4美元或0.68%。

●紐約期金收報每安士1,555.9美元，升26.5美元或1.7%，創逾6年新高。

●英國國會下議院通過由多個在野黨議員聯手發起的動議，變相成功阻止首相約翰遜，在沒有和歐盟達成協議的情況下讓英國繼續「硬脫歐」。

-首相約翰遜稱，如果無協議脫歐受阻，將提前大選。

-英國財政大臣宣布進一步提供20億英鎊的脫歐資金，這將使總脫歐支出增加至83億英鎊。

●歐洲央行管理委員會委員德加洛暗示，對央行重啟購債計劃持懷疑態度，另一名委員Madis Muller也認為目前的經濟狀況不宜恢復債券購買。

-據悉歐洲央行傾向於採取的政策刺激方案或包括降息、利率分層和新的前瞻指引。此外，央行還傾向於承諾在更長時間內保持利率在低位。

●智利央行宣布減息50點子，至兩厘。

●騰訊旗下雲計算公司騰訊雲，與語言及技術解決方案供應商TransPerfect宣布合作。

●傳新加坡主權基金淡馬錫決定暫時不減持旗下零售商屈臣氏的股份。

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