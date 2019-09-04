【股民熱話】信心危機考驗港元定力　如何分散風險？

近期收到不少股友提問，指是否應該將手頭的港元轉成美元，又或者買黃金，反正就減少持有港元，以防中國、香港經濟出現極端狀況，港元聯繫匯率制度頂唔住，成副身家凍過水！顯然，最近三個月香港社會所發生的事情，已嚴重打擊香港人的信心，是回歸以來港府面對最嚴峻的管治危機。

政經政經，政治與經濟從來就分不開。回歸以來，中資在香港經濟的參與度不斷提升，兩地經貿皆更緊密連繫。如今中美因貿易問題交惡，中國經濟風險驟增，香港經貿活動將無可避免大受影響。事實上，自去年末季開始，香港的貿易物流業已備受打擊，整體經濟增長放緩，今年上半年的情況本來就每況愈下。沒料到6月以來反修例風波愈演愈烈，至今沒有緩解的迹象，旅遊及零售業更急轉直下，變相對香港經濟多踩一腳。

可以預見的畫面是，下半年港企利潤會呈雙位數字下跌，包括港股和港樓等資產價格將跟隨調整，尤其是物業，在信心低迷，市場缺乏買家承接下，賣家要劈價先至可以成功套現，樓價「笨豬跳」不得不防！

本來經濟有其運行周期，樓價升咗咁多年，調整早應出現；經濟景氣轉差，企業盈利倒退，股市現重估也是無可避免。以香港的外匯儲備以及銀行體系的穩健，在正常的經濟周期調整下，絕對有能力維繫港元聯繫匯率穩定。

但如今的問題是，政治風波引發社會動盪的問題持續發酵，動搖香港人對港府的管治能力和香港經濟前景的信心，眼下是一場不折不扣的信心危機。理論上，港元與美元掛鈎，揸港元同揸美元無異。之不過，如今香港人開始對前景信心動搖，害怕兩制難保，一國之下還需要港元存在嗎？若然外資以至香港人本身都對持有港元資產失信心，那誰能保證港元聯繫匯率可以無堅不摧？站在維繫金融市場穩定的角度，坊間萌起這種恐慌的心態，誠然是一個警號，當局必須有所作為，制止事態蔓延。

對於個人投資者，面對貿易戰和香港社會經濟問題，投資風險驟增，減少槓桿、增持現金，增加外幣如美元、海外股票和黃金比重等多元化投資，是理性分散風險的可行做法。畢竟如今無論是中美關係，又或是香港的內部問題，都處於一個難以用常理來分析和推論的狀況。既已脫離正常軌道，後續的發展可測性低且不穩定性大。投資者既沒有水晶球，亦難以改變現狀，只能盡量設法保障自身的財產安全。

所謂「建設難，破壞易」，「一國兩制」既是香港繁榮穩定的基石，須要中國和全體香港人團結努力維繫。如何排解紛爭，重建共同的目的，盡快修正諸般極不正常的現象，讓社會重納正軌，需要兩地政府以智慧來解決問題。繼續困在死胡同，各持己見，各不相讓，社會繼續撕裂，不但香港經濟將落得一敗塗地，資產價格大幅調整，港元貨幣基礎動搖，所衍生的金融系統性風險，只怕如覆水難收，後患無窮！

凡此種種，筆者給股友的回覆，一言以蔽之：居安思危，思則有備，有備無患，自求多福！

東方產經專欄作者帥哥

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