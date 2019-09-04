日經香港8月PMI為金融危機後最差　企業經營信心創新低

經季節調整後，日經香港採購經理指數(PMI)由7月份的43.8，下降至8月份的40.8，顯示私營經濟的景氣度迅速下滑至2009年2月以來新低；並將目前的下行周期推至17個月。悲觀情緒擴及更多公司，經營信心降至有紀錄以來低位。

企業8月份新接的業務量銳減，出口中國的訂單量迭創新低，導致整體新訂單量呈2009年2月以來的最大跌幅。近半數受訪業者提及中國訂單減少，並指箇中原因包括中美貿易爭端持續、人民幣大幅貶值，以及大規模示威活動等。

企業生產的業務量因銷情迅速下滑，而出現2008年底以來最急劇的收縮。此外，產出預期指數亦跌破該項調查自2012年4月以來的最低水平，由此顯示企業的悲觀情緒有所升溫。綜觀8月份數據，預計未來12個月將會減產的的業者比例從7月份的四分之一，增至8月份的三分之一。

鑑於產出量大幅萎縮、前景不確定因素增加，企業對庫存管理顯得更加謹慎。8月份採購活動量跌破該項調查自1998年7月以來的最大跌幅，而投入品庫存的消耗率也因此刷新紀錄。調查資料透露，企業的庫存水平主要因銷情下滑、對經營前景悲觀而大幅下降。

IHS Markit首席經濟師Bernard Aw表示，最新PMI資料顯示，香港經濟將於第三季度陷入衰退，業務量因示威活動相關的運作癱瘓而轉差。PMI調查結果大致顯示，該季按年經濟收縮約4%至4.5%。

他認為，香港政府日前公布紓困措施，旨在為經濟注入增長動力；但若經濟進一步轉弱，則意味決策者有可能考慮加大刺激措施。

8月份產出量、新訂單量與出口銷售額的跌幅急劇擴大。回顧PMI調查過去20多年的歷史，8月份的惡化程度僅次於2003年沙士疫情以及2008至2009年環球金融危機時期。

回顧供應商近期6個月的供貨表現，他指8月份首度呈現倒退。業者匯報，供貨時間延長，與安檢及圍繞示威活動的衝擊有關。

另一方面，通縮壓力於第三季度中段持續。企業8月份的整體成本負擔已連續兩月減輕，惟幅度輕微，但對企業調低產出售價仍然有利，而相關跌幅亦高見2016年初以來最大。受訪業者表示，減價措施反映企業在經營環境惡化時，仍悉力清理庫存，以及提高銷售額。

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