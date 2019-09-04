港股曾飆逾千一點　新地收市勁彈近一成

特首於禮賓府會晤人大政協及議員，料會撤回修訂《逃犯條例》。香港持續三個月的亂局乍現轉機，刺激港股午後一度抽升1,126點，恒生指數高見26,654點；收市報26,523點，升995點或3.9%。國企指數收報10,288點，升252點或2.52%。主板全日成交1,163億港元。

港股通(滬)錄逾12億元人民幣(下同)淨流入，全日餘額407.72億元。港股通(深)錄逾11億元淨流入，餘額408.43億元。

近期受連串示威活動打擊的香港地產及收租股顯著反彈，九龍倉置業收市飆12%；新鴻基地產升近一成；新世界發展升10%；長實升逾8%。

零售股亦翻生，周大福及六褔集團齊升約一成。莎莎國際升17%；卓悅控股升逾8%。

其他香港業務比重高的股份都有買盤，領展及港鐵飆5.9%及6.4%；恒生銀行升6.8%；中銀香港升5.4%。

重磅藍籌全線上揚，騰訊收升3.6%；友邦保險升5.8%；香港交易所漲近半成；滙豐控股升3.4%；建設銀行升2.6%；中國平安升2.8%。

宏滙資產管理董事及投資策略總監林嘉麒表示，市傳港府或正式撤回修訂「逃犯條例」，有利投資市場氣氛稍為緩和，但仍要視乎示威者的反應，以及雙方下一輪行動會如何。恒指今日反彈1,100點，已反映部分因素，較樂觀的預期盼恒指可向上回補8月其中一個裂口、即50天線約27,200點。不過，中美貿易談判仍是市場焦點，倘未能緩和，恒指難升穿此水平。

他續說，地產股早前已「跌過龍」，現受撤回好消息出現反彈，但仍要觀望香港能否回復平靜及訪港旅客可否慢慢恢復，惟近數月已減低的零售意慾始終對地產股有影響，故認為不用現價高追。

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