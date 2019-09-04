A股快報：滬綜指升0.9%　華為概念股領漲

中美關係反覆，美國總統特朗普再發表威脅中國言論，指若贏了選舉，中美貿易協議將變得更苛刻。另外，中國8月財新服務業採購經理指數(PMI)創3個月新高。滬深三大指數低開後反覆上升，尾市升幅擴大。

滬綜指連升3個日，收市漲27點或0.93%，報2,957點；深成指漲66點或0.69%，報9,700點；創業板指升8點或0.54%，報1,669點。

滬指成交2,512.13億元人民幣(下同)，深指成交3,546.15億元。滬股通餘額469.22億元，淨流入逾50億元；深股通餘額513.82億元，淨流入逾6億元。

板塊方面，房地產、水泥及石油股升逾2%；建築建材、煤炭、有色金屬、金融及化工股升逾1%。船舶製造及釀酒股跌逾1%。

華為概念股領漲，浩雲科技、長電科技及匯納科技漲停。

深圳板塊上揚，沙河股份漲停；深紡織A、建科院及特力A升5至6%。

非洲豬瘟疫情蔓延至越南，豬肉概念股普遍受壓，正邦科技、大康農業、天康生身、羅牛山、新五豐及唐人神跌1至5%。

遭股東減持股份受壓，晨光文具股東及董事擬減持不超過1.86%股份，股份跌逾3%。中航高科挫逾5%，股東中國航發航材院擬減持不超過1%股份。

隔夜白銀期貨漲約5%，刷新2016年10月以來高位，刺激白銀相關股價做好，興業礦業漲逾7%；金貴銀業漲逾6%。

科創板股份普跌，南微醫學跌逾4%跌幅較大，而交控科技升逾2%表現最佳。

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