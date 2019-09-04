【即市分析】新經濟股炒作難度高

內地經濟受中美貿易戰打擊，增長放緩，本來市場亦可以炒吓中央推出刺激經濟措施，加快推動新經濟發展，加上今年十一係大日子，新經濟股憑增長較快，有條件跑出。只可惜如今熱錢流走，人民幣貶值下外資對中概股的興趣大減，故見新經濟股亦未能成氣候，只是個別發展。

先睇睇隻小米，集團董事會昨日正式決議行使股份購回授權，計劃斥資最多120億元回購股份，並刺激股價昨一度漲6.8%，惟尾市升幅收窄至4.1%報8.7元，日線圖呈射擊之星，睇落都係升唔起住，不建議沾手。

至於金軟就較為正路，基本面有市場憧憬中央未來將研究及制訂全國性軟件產業發展規劃，促進軟件產業與製造業基礎相結合，並間接帶動傳統產業轉型升級，近期亦有內地官員指，隨着5G、人工智能、AR、VR等新技術和應用的興起，積體電路作為電子信息產業的核心和基礎，推動內地電子股以及在港部分軟件股的炒作氣氛。昨日乘小火升勢跟炒，且看短線回吐企唔企得穩喺15.5元樓上。

至於美圖，股價低處未算低，且關於人臉識別的負面消息不絕，公司業務發展備受關注，實在無必要去估底。

美團股價算是相對強者，惟近期在高位亦有高處不勝寒之感，短線還是先觀望70元關承接，再謀定而後動。

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