港股格局：沈慶洪料騰訊仍有上升空間
2019年09月04日 10:53
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騰祺基金管理投資管理董事沈慶洪表示，港股周三(4日)雖然沒有跟隨美股下挫，但相信中美關係緊張，短期會繼續困擾大市。除貿易談判外，本港社會事件、英國或提前大選，亦困擾市場氣氛。他認為，恒指短期會於25,200點至26,000點之間上落，若市場有新消息出現，大市才會有明確方向。
騰訊(00700)周二(3日)再以每股328.6至333.4元回購11萬股，涉資3,642萬港元，過去5個交易日共斥1.89億元回購58.22萬股。沈指出，即使公司多次回購股份，股價現支持，但因金額不算太大，股價向上只是心理因素影響。騰訊前景需要留意內地經濟情況，對於下半年廣告及業務收益仍持審慎看法。另外，騰訊近日已補上周的下跌裂口，反映短期內仍有上升空間，相信可上望340元至345元。
市場憂慮上市K12教育企業的監管將收緊，周二(3日)部份教育股急跌。沈指出，市場擔心政府行業會加強監管，教育股前景會繼續受政策因素影響。相信該板塊短期內或會反彈，但投資者需留意政策風險。
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