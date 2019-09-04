港股格局：沈慶洪料騰訊仍有上升空間

騰祺基金管理投資管理董事沈慶洪表示，港股周三(4日)雖然沒有跟隨美股下挫，但相信中美關係緊張，短期會繼續困擾大市。除貿易談判外，本港社會事件、英國或提前大選，亦困擾市場氣氛。他認為，恒指短期會於25,200點至26,000點之間上落，若市場有新消息出現，大市才會有明確方向。

市場憂慮上市K12教育企業的監管將收緊，周二(3日)部份教育股急跌。沈指出，市場擔心政府行業會加強監管，教育股前景會繼續受政策因素影響。相信該板塊短期內或會反彈，但投資者需留意政策風險。

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