【午市重點睇】圓匯曾跌穿106關　英鎊續彈

●美匯指數反覆企98.91，港匯低見7.8452，離岸人民幣(CNH)升至7.169，圓匯一度跌穿106關，最新企105.98；歐元企1.0975，英鎊續彈上1.2111。油價向好，布油報58.41美元，紐油曾升至54.27美元。金價徘徊於1,544美元。道指期貨升不足百點。

-獲政策扶持，惠生國際曾飆逾三成。

●【即市分析】

●財新中國8月服務業採購經理指數(PMI)升至52.1，勝預期。

●亞洲股市：日韓股齊升，澳股偏軟。

●貿戰激化：關系緊張！日本車在韓銷量跌至8年低位

●聯合國：英國無協議脫歐累出口，最少恐損失160億美元。

●【大行報告】法巴：料美再減息4次，金價升穿1,600美元。

●澳洲第二季國內生產總值(GDP)按年升1.4%，符預期，但表現為2009年第三季以來最差。

-香港中華廠商聯合會會長吳宏斌預期，香港PMI短期續差。

●港元拆息︰隔夜息降至0.4厘，1個月失2厘。

●人民幣兌每美元中間價為7.0878，較上日開市價上調6點子，結束六連跌。

-人行不進行逆回購操作。

-人民幣Shibor︰隔夜息跌至2.44厘。

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