【午市重點睇】圓匯曾跌穿106關 英鎊續彈
2019年09月04日 12:05
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●美匯指數反覆企98.91，港匯低見7.8452，離岸人民幣(CNH)升至7.169，圓匯一度跌穿106關，最新企105.98；歐元企1.0975，英鎊續彈上1.2111。油價向好，布油報58.41美元，紐油曾升至54.27美元。金價徘徊於1,544美元。道指期貨升不足百點。
●恒生指數半日升302點或1.18%，報25,830點，主板成交逾424億港元。國企指數漲113點或1.13%，報10,149點。 https://bit.ly/2lx7vTw
-獲政策扶持，惠生國際曾飆逾三成。
●港股格局：沈慶洪料騰訊仍有上升空間。 https://bit.ly/2lv4pzA
●【即市分析】
-新經濟股炒作難度高。 https://bit.ly/2lvevjW
-港股唔做唔錯最實際… https://bit.ly/2lx82ou
●A股快報：滬綜指半日升0.22%，見2,936點；深成指跌0.24%，報9,610點；創業板指跌0.44%，報1,653點。 https://bit.ly/2lCahXv
●財新中國8月服務業採購經理指數(PMI)升至52.1，勝預期。
●亞洲股市：日韓股齊升，澳股偏軟。
●貿戰激化：關系緊張！日本車在韓銷量跌至8年低位
●聯合國：英國無協議脫歐累出口，最少恐損失160億美元。
●【大行報告】法巴：料美再減息4次，金價升穿1,600美元。
●澳洲第二季國內生產總值(GDP)按年升1.4%，符預期，但表現為2009年第三季以來最差。
●日經香港8月PMI為金融危機後最差，企業經營信心創新低。 https://bit.ly/2khXUjp
-香港中華廠商聯合會會長吳宏斌預期，香港PMI短期續差。
●【股民熱話】信心危機考驗港元定力，如何分散風險？ https://bit.ly/2lvJAUy
●港元拆息︰隔夜息降至0.4厘，1個月失2厘。
●人民幣兌每美元中間價為7.0878，較上日開市價上調6點子，結束六連跌。
-人行不進行逆回購操作。
-人民幣Shibor︰隔夜息跌至2.44厘。
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