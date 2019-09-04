【瑞銀推介】回購支持股價　看好小米留意認購證

瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部董事卓素華：小米集團股價在業績後反覆向下，累積下跌約8%，不過公司正式決議行使股份購回授權於公開市場購回股份。受消息刺激，周二(3日)最高見8.92港元，上升6.8%，收市升幅收窄，但仍有超過4%的升幅。

事實上早前公司宣布撤回內地發行中國預託證券申請後，周一(2日)跌2%，見股價新低，不少資金留意其認購證，而過去3日其認購證累計約有412萬元資金淨流入，根據瑞銀於周二的即市資金流紀錄，資金持續流入小米認購證，反映投資者或看好集團短線的走勢。

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