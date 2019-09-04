【瑞通推介】小米金山軟件石藥輪證推敲

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國製造業指數逾3年半首現收縮，投資者憂慮經濟前景，道指隔晚收報26,118點，跌285點或1.08%。

恒指周二(3日)走勢反覆，收跌98點，報25,527點。周三(4日)早段回升逾300點，重返25,900點之上。恒指技術走勢暫時仍時處於收窄三角形之中，加上周二成交不足700億，仍然維持待破格局。其好倉(牛證及認購權證)周二淨流入逾2,600萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾5,100萬元，反映資金繼續流入好倉博技術性反彈將至。周一其牛證街貨重貨區為收回價25,200至25,299點，而熊證街貨重貨區為收回價26,000至26,099點。

小米集團周二宣布計劃回購最多120億元股份，約佔流通股份市值逾一成。消息帶動股份昨曾升近7%至8.92元，收市仍維持逾4%升幅，但10天和20天線得而復失，或反映高位沽壓不輕。周三早段股份於8.7元水平好淡爭持。公司近期公布撤回內地發行中國預託證券的申請，以及總裁林斌在8月下旬連續3日減持，皆有機會繼續影響該股股價走勢。周二分別有632萬和110萬元淨流入其好倉和淡倉。

同屬「雷軍系」的金山軟件，周二曾抽升14%於16.66元，成交配合下一舉升破20天、50天及250天線，收報16.5元，急升13%。連漲6日並創一個月高，累升23%。周三早段稍作整固，暫守16元之上。該股之港股通連日錄北水支持，周二錄1.94億元淨流入。輪證資金流方面，周二有59萬元資金淨流出其好倉，淡倉同日則有80萬元淨流入。

石藥集團公布其非全資附屬自主研發的抗癌藥獲得美國食品藥品監督管理局批准在美國進行臨床試驗。該股周二衝高至16.66元創年內高位後升勢回順，收升1.5%於16.24元。周三早段續於16元之上爭持，後市倘守穩10天線(現約15.74元)技術走勢仍佳。周二分別有15萬和98萬元淨流入其好倉和淡倉。

瑞通相關認股證之選擇：

瑞通相關牛熊證之選擇：

免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。

─ ─ ─ ─ ─ ─

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。