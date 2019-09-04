【高盛推介】恒指高位做淡須注意收回風險
2019年09月04日 13:18
東網電視更多新聞短片
高盛(亞洲)有限責任公司：恒指周三(4日)早段反彈急升，高開148點後升幅擴大，最高見25,951點。
觀察恒指牛熊證資金流向，可見周二(3日)資金繼續部署牛證及沽出熊證。當中牛證錄得約2,470萬元資金流入，熊證則錄得約3,930萬元資金流出。大市周三早段雖急升，但投資者如計劃從高位以熊證部署看淡時，須注意收回風險。
投資者如計劃作過夜部署，可留意恒指熊證(52685)及熊證(52945)。熊證52685，收回價26,588點，行使價26,688點，換股比率10,000，槓桿比率27.5倍。熊證52945，收回價26,688點，行使價26,788點，換股比率10,000，槓桿比率24.6倍。
而若計劃以近熊作即市部署，則可留意恒指熊證(54212)，收回價26,232點，行使價26,332點，換股比率10,000，槓桿比率43.8倍。
另一方面，現時市場上最貼價的該批牛證為在25,650點水平，與現價有約200點差距。投資者如計劃部署牛證，可留意當中的恒指牛證(54724)，收回價25,664點，行使價25,564點，換股比率10,000，槓桿比率83.4倍，市場上最貼價兼槓桿最高牛證。
免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2019年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。
本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。認股證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。牛熊證更備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不預示未來表現。在某些情況下，高盛的流通量提供者可能是港交所上唯一為高盛認股證及高盛牛熊證提供買賣報價者。閣下應詳細閱讀載有認股證及牛熊證條款及風險披露的有關上市文件。
─ ─ ─ ─ ─ ─
Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。