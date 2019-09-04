【專家點評】陳錦興：中海油動力轉強

中海油6月底止中期業績，營業額1,089億元人民幣，按年升3.1%。純利303億元人民幣，按年升18.7%，派中期息0.33元，上年同期派0.3元。期內，油氣淨產量為2.43億桶油當量，按年升2.1%；桶油主要成本為28.99美元，按年下跌8.9%；油氣銷售收入按年增長4.4%。

集團業績較預期好，亮點是產油成本控制得宜，以現時國際油價約55美元計，每桶現金利潤為26美元，利潤率為47%，相當不俗。假若油價回穩，其利潤增長將更為可觀。展望下半年，宏觀經濟形勢雖仍將面臨諸多不確定性，惟預期下半年全球貨幣政策會更寬鬆，國際油價未必持續低迷。

中海油股價的弱勢，已大部分反映全球經濟衰退，導致油價低迷的因素。值得注意是，即使油價偏弱，中海油也能保持盈利增長，盈利質素佳。現價市盈率約7倍，股息率6厘，估值吸引。建議11.2元吸納，目標價12.5元，止蝕10.5元。

英皇證券研究部聯席董事 陳錦興(作者為註冊持牌人士)

－－－－－－

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。