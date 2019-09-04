花旗銀行：第二季信用卡業務放緩

香港社會動盪持續或拖累經濟表現，香港花旗銀行總經理林智剛稱，對整體銀行業的影響不大，但留意本地零售及飲食業有放緩，或會波及銀行信用卡業務與部分貸款增長，但銀行整體收入增長仍理想。

他解釋，該行信用卡業務第二季起已有放緩情況，由於8月為旅遊旺季，留港消費的港人亦相應減少，如9月放緩情況持續，則值得業界關注。至於新增客戶及存款增長暫未見有顯著改變。

香港經濟下行風險浮現，中小企隨時首當其衝。他表示，花旗將香港全年經濟增長預測(GDP)由1.5%下調至0.9%，主要受中美貿易戰時好時壞、零售及就業放緩因素拖累，該行正積極與旗下中小企尋求解決方案，吸引更多旗下零售客戶到上述中小企消費，包括餐飲及零售業。

他又指出，港元拆息(Hibor)仍然波幅不斷，儘管美國有減息預期，但受季結、潛在招股活動及香港銀行結餘規模變少，拆息仍有上升空間，可能會推動銀行業推出高息定期存款。

首批虛擬銀行最快於今年底或明年初開業，他形容對業界「有危有機」，因可促使業界進行電子化，吸納更多從來未接觸過的新客戶。

他透露，該行有90%以上的交易已不是經人手操作，手機銀行用戶更按年大增60%，70%的電子外匯交易已經手機完成，股票買賣則佔逾半。該行目前已推出遙距開戶，期望年內可將服務伸延至股票戶口。

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