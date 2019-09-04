樓價UPDATES：九肚山峰單號屋月租23萬　創項目新高

2019年09月04日 14:48
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    洋房物業租盤難求，儘管市況回落亦無礙租金衝上高峰，沙田九肚山峰單號屋成交月租23.5萬港元，創項目新高。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。
    港島區
    ●灣仔莊士頓大樓低層F室，實用面積377方呎，一房間隔，以637萬元成交，實用呎價16,897元。
    ●柴灣杏花邨3座高層7室，實用面積453方呎，兩房間隔，減租500元，以月租1.9萬元獲承租，實用呎租41.9元。
    ●西營盤薈臻中層B室，實用面積259方呎，一房間隔，以622萬元易手，實用呎價24,015元。
    ●大坑光明臺1座低層B室，實用面積800方呎，四房套房間隔，以1,750萬元售出，實用呎價21,875元。
    ●筲箕灣香島1座低層連平台單位，實用面積670方呎，兩房隔間，成交月租2.6萬元，實用呎租38.8元。
    ●北角海璇匯中低層F室，一房間隔，實用面積361方呎，減租1,670元，以每月租金31,830元租出，實用呎租88.2元。
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    九龍區
    ●將軍澳領峯6座右翼中層D室，實用面積990方呎，四房套房間隔，7月份叫價1,300萬元，減價70萬元或約5.4%，終以1,230萬元沽出，實用呎價12,424元。
    ●將軍澳SAVANNAH第3B座中層E室，實用面積331方呎，開放式間隔，以600萬元成交，實用呎價18,127元。
    ●將軍澳THE PARKSIDE第3座高層C室，實用面積516方呎，兩房間隔，成交價880萬元，實用呎價17,054元。
    ●九龍塘畢架山一號5座高層A室，實用面積1,008方呎，以三房設計，叫價約2,850萬元，最後減至2,700萬元，減幅約5.3%，實用呎價26,786元。
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    新界區
    ●沙田九肚山峰單號屋，實用面積4,162方呎，原先每月叫租約28.5萬元，減租約5萬元，以23.5萬元租出，實用呎租56.5元。
    ●馬鞍山迎海2座中層H室，實用面積496方呎，兩房間隔，以800萬元易手，實用呎價16,129元。
    ●粉嶺囍逸1座中層E室，實用面積293方呎，一房間隔，叫價470萬元，減至452.3萬元易手，實用呎價15,437元。
    ●元朗尚悅．方中層A室，實用面積310方呎，一房間隔，成交月租1.14萬元，實用呎租36.8元。
    ●天水圍栢慧豪園1座中層A室，實用面積597方呎，三房套房間隔，以每月租金1.55萬元租出，實用呎租約26元。
    ●馬鞍山薈朗2座低層A2室，實用面積221方呎，採開放式間隔，開價460萬元，減價至410萬元成交，減價幅約11%，實用呎價18,552元。
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