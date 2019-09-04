【即市分析】港股版「復仇者聯盟」　最新策略係…

7月下旬以來港股急挫後猶如一潭死水。至昨晚美股低收，但港股卻能高開，之後一直靠穩，中午傳出政府下午有重要事情宣布，港股猶如上演「復仇者聯盟」，即市恒指最多飆升997點，見26,525點，現報26,365點，升837點。

技術上，恒指下一個反彈目標是回補8月其中一個下跌裂口位在26,503至26,869點，一旦成功上破，會繼續向上，故淡友暫時別心急加沽。

至於好友追貨，就要睇嚟緊好消息有幾震撼。若然有信心港府終於從善如流宣布撤回修訂條例，解決了本土及外資的一項重要擔憂，亦為解決當前的社會矛盾踏出建設性的一步，照計呢啲位追入去都仲可以，反正短線回吐守穩25,900至26,000點可繼續持貨。

東方產經專欄作者帥哥

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