【深度解構】懶理特朗普！美企明知不公　為何不願撤華？

中美貿易協議遲遲未談得攏，美國總統特朗普上月底更在社交媒體上「命令」在華美國企業尋找中國的替代品，或是把生產線搬回美國。其後，他更暗示可宣布國家進入緊急狀態，有足夠權力強制美企撤出中國。到了周二(3日)，有媒體透露，他曾考慮上調中國貨品關稅一倍，而非5%，惟遭到大批美企舵手阻撓才被迫讓步！

那麼，他是否真的可以嚇驚美企撤華呢？根據美中貿易全國委員會(USCBC)發布的《中國商業環境調查》顯示，儘管關稅持續增加，以及特朗普「連珠發炮」喝令企業回到美國，但仍只僅有約一成企業考慮撤出。

不過，這些美國企業並非完全不同意特朗普政府在貿易問題上的看法。外媒引述消息指出，中美遲遲未能達成貿易協議的分歧之一，就是美國認為中方在取消對國內企業補貼上承諾不夠，這也是多數美國企業相當不滿的一點。

【多數美企感不公平 但未打算撤華】

USCBC調查結果顯示，高達97%在華美企「懷疑」或「肯定」中國政府透過財稅政策、財政補貼、許可和審批的形式，優待中國的國有企業。在私營企業方面，亦有72%受訪美企認為，中國民企得到政府特別優待。

這意味着大多數在華的美國企業，均在不程度上認同，中美之間確實存在特朗普所言的「不公平貿易」現象。不過，調查亦發現，僅13%受訪公司計劃或已把生產線搬出中國，當中只有3%「響應」了特朗普呼籲搬回美國。與此同時，僅有17%公司表示，減少或停止了對中國的投資，與2015至2017年未有貿易戰時的調查相若。

調查反映儘管大多數美國企業確實感到不平等，但多數仍不願意離開中國。

【原因：中國地位難取代 恐耗時10載】

不公平但不離開，原因何在？有製造業人士認為，美國企業很難如特朗普所言般「找到替代中國的地方」，起碼在東南亞不能。玩具公司Basic Fun行政總裁Jay Foreman表示，中國有足夠的勞動力、基建、交通、通訊，以及生產安全等配套，是不容易被取代。

其他國家如越南，只有中國1/10規模，若大量企業搬至當地，只會推高租金，成本將快速上升；若是搬去印度，則要考慮到當地基礎設施落後，亦欠配套，要在當地建立相同的生產線可能要「10至15年」時間。

另方面，有在越南設廠的電子器材公司透露，越南不像中國那樣，有大量可批量生產專門配件、零部件，以及材料供製造商使用的公司；在當地購買生產材料亦比中國貴。

【原因：中國市場潛力實在龐大】

中國除了作為「世界工廠」外，經濟快速增長亦令中國自身成為一個很重要的市場，足以吸引美國企業赴華發展。正如美國折扣零售商Costco最近便登陸上海，開業第一天就因顧客太多而提早關門。

企業顧問公司AT Kearney零售顧問Greg Portell認為，中國是一個剛好「足夠成熟」，而且歡迎新概念的市場。他指出，若Costco在英國、德國等地開業，不會引起如此哄動，因為這些國家早已對類似Costco的公司習以為常；若是在其他新興市場，則未必如中國般有足夠的消費需求及能力。

事實上，Costco並非在華尋求擴張的個別例子。餐飲企業顧問公司Aaron Allen＆Associates的創辦人Aaron Allen表示，即使在經濟放緩下，中國經濟增長仍高於美國。中國擁有近14億人口，對於急於尋找新客戶的連鎖餐飲集團來說，是一個極具吸引力的市場。在這種潛力下，阻止美國企業進軍中國市場是不可能的。

對於仍然願意留在中國的美企，USCBC主席Craig Allen表示，長遠來說，這些企業更憂心的是，中國政策向「自己友」國企傾斜，令外企面臨不公平競爭，「這正是為何中美會出現貿易摩擦的原因。」

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