內地私募基金揭秘！勿望大冧？香港社會動盪無損港股

美國著名財經媒體彭博社報道，香港示威活動不斷，內地投資者對港股卻熱情如火，中國一家規模領先的私募基金公司揭示了背後的邏輯。

重陽投資總裁王慶周三(4日)在接受訪問時表示，香港本土事件會對短期情緒有影響，但港股是一個典型的離岸市場，大部分公司與本土經濟無關，而大部分投資者也非本地投資者，所以事件不會對資本市場造成嚴重深遠的影響。

他說：「今年初公司倉位比重更多在A股，過程中逐漸把港股比重提起來，當前H股的倉位是年初的兩倍。」他表示，公司在港股的倉位集中在中資股，主要考慮到H和A股基本面的一致性，以及前者估值更低。

根據彭博匯總數據顯示，內地投資者通過港股通連續第34天淨買入港股，勢將刷新2017年12月以來最長流入紀錄。在這一個多月中，香港局勢拖累投資者對經濟的前景展望，恒生指數跌逾9%，跑輸了A股滬綜指，溢價指數顯示A股當前較中資H股貴約29%。

他又說：「短期因為本土事件造成的下跌恰恰是好的介入機會，本地零售等行業會無可避免受到衝擊，所以我們要着重把不受影響的公司找出來。」此外，聯儲局減息，而香港是實行與美元掛鈎的聯繫匯率制度，港股面臨的流動性環境更好，也是他看好港股的理由。

截至今年8月底，重陽資產管理資金規模超過200億元人民幣。私募「排排網」數據顯示，其代表產品華潤信託─重陽1期自2008年成立以來，累計回報近3.92倍，滬深300指數同期回報74%。

－－－－－－

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。