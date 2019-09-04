【市後重點睇】道期飆236點　港匯升上7.83水平

美匯指數略回軟至98.8，港匯午後衝高，最新企7.8390，離岸人民幣(CNH)亦進一步升至7.15水平，圓匯再度跌穿106關；歐元及英鎊兌美元上揚，最新報1.0993及1.2152。布油報58.51美元，紐油報54.28美元。金價續跌至1,536美元。道指期貨飆236點。

●市後關注點

-22:00 加拿大央行公布議息結果

-20:30 美國7月貿易赤字

-異動股：世紀集團擬折讓配股，午後仍飆45%。

-A股快報：擬入股澳洲鋰礦商，寧德時代跌1%。

●亞洲股市：日股升23點，韓股漲逾1%。

●英國國會議員力阻首相約翰遜推動「硬脫歐」，歐洲股市早段向好，英國富時100指數升0.65%，報7,315點；德國DAX指數升1.08%，報12,039點；法國CAC指數升1.06%，報5,524點。

●【專家分析】林嘉麒樂觀預期恒指重上27200點。

●【即市分析】

-英鎊升跌存三大變數。

-港股版「復仇者聯盟」，最新策略係...

●【專家點評】陳錦興：中海油動力轉強。

●傳WeWork最快下周路演，有望成今年美國第二大IPO。

●京東冀未來3年銷售額逾8000億元。

●修例風波：港府下午公布進一步支援中小企措施。

●內地私募基金揭秘！勿望大冧？香港社會動盪無損港股。

●沙田第一城兩房戶劈60萬沽，樓價再跌至五球。

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