飛達控股：百貨公司落單意欲減　今年寒冬不簡單

她續指，「貿易戰損人不利己」，中國廠家嚴重受中美貿易摩擦影響，有百貨公司減少兩成訂單，料下半年形勢更嚴峻。雖然公司大部分產能已遷至孟加拉，但由於普遍百貨公司落單意欲減少，故亦有輕微影響。

她提到，孟加拉廠房二期將於11月啟用，目標每月產能達500萬帽件，員工約8,000人。至於新收購的美國業務Aquarius，亦會在孟加拉生產。

中國深圳廠房方面，她表示，在員工自然流失下，規模正逐漸縮減，日後將專注高端產品生產、設計等，以應付日本、韓國及中國市場需求。

早前公司以57.56萬元人民幣向日本Sanrio出售零售業務，並退出中港兩地零售業務。她解釋，看不見香港零售市場有好發展。

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