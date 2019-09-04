英國經濟倒下！8月PMI數據預示第3季正式衰退

外國傳媒報道，英國繼製造業不振後，主要反映私人企業的8月Markit服務業及綜合採購經理指數(PMI)皆不及預期。其中，服務業PMI僅50.6，低於市場預期的51及7月的51.4；綜合PMI則報50.2，低於市場預期的50.5及7月的50.7。

IHS MARKIT經濟學家威廉姆森稱，PMI數據顯示英國第3季國內生產總值(GDP)料下降0.1%，由於第2季經濟已收縮，標誌着經濟即將陷入衰退(連續兩季收縮)，主因是脫歐相關擔憂增加，抑制企業和消費者指出，使8月英國服務業商業活動幾乎停滯。

今年到目前為止，英國服務業表現為2008年以來最差，交通、金融服務、酒店餐飲，以及B2B商業活動，均出現令人擔憂的疲弱表現，調查顯示，製造業和建築業在8月都出現了很大下滑，服務業沒有取得實質性進展，也增加了英國經濟進入衰退的可能性。

雖然目前的經濟下滑表現總體較溫和，但因脫歐不確定性和政治局勢，使企業對前景的預期更悲觀，經濟情況到秋季可能進一步惡化。因新訂單減少和企業招聘放緩，整體就業增速也接近停滯。

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