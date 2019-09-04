大摩：港股最悲情況估值仍有23%下跌空間

摩根士丹利發表報告指出，雖然恒生指數已調整15%，MSCI新興市場指數亦自今年4月累挫9%，但於環球衰退風險加劇及潛在緊縮的金融環境，亞洲及新興股票市場的估值或有下調風險，對區內股市仍然審慎。參考過去4次熊市或經濟衰退時區內股市的估值，預期最壞情況下，港股市帳率續有23%下跌空間。

摩根士丹利表示，與2008至2009年金融海嘯、1997至1998年亞洲金融風暴、2002至2003年美國企業違約潮、以及2000至2001年美國科技泡沫爆破和阿根廷債務違約等，4次熊市作比較，認為目前亞洲及新興股票市場情況可與2000至2003年時相比。現時MSCI新興市場的市帳率為1.6倍，相較2000年初約1.2倍低位，仍有約23%下跌空間；其餘MSCI中國指數市帳率料較過去熊市估值低位，則有44%潛在下調風險。

儘管該行預期新興股票市場估值或有21至31%下跌空間，但卻看好日本東證指數(TOPIX)，因其估值與過去4次熊市比較，顯示未來有上升空間，尤其日股的股息率企穩於2.6%，較熊市時的1.6%為高。

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